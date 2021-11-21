Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 21 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 21 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на воскресенье.
Ежедневный гороскоп на 21 ноября 2021 года, пишет yourtango.com.
Овен (21 марта - 19 апреля)Оставайся вечно любопытным, Овен. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом высшего образования и верований.
Изучите религиозные книги. Найдите то, о чем вы хотите узнать больше, что связано с духовностью. Спланируйте поездку, чтобы посетить святое место, или подпишитесь на подкаст любимого гуру.
Телец (20 апреля - 20 мая)Если вы видите злоупотребление вещами, говорите громче, Телец. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом общих ресурсов.
Возьмитесь за дело проигравшего. Когда вы видите несправедливость, говорите об этом. Будьте открыты, чтобы поделиться идеями, особенно если вы много критикуете то, что происходит в мире.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Близнецы, если вы хотите большего, чем то, что получаете. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом обязательств.
Вы можете ожидать от людей большего и не чувствовать себя виноватым. Вы даже можете решить, что если вы не получаете здесь того, что вам нужно, то пора начать искать новую работу, новое место для жизни или новую карьеру в другом месте.