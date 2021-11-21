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Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 21 ноября 2021 года

4:48:5111/21/2021,Ария Гмиттер
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В твоей жизни происходит много чудесных вещей, Козерог, и некоторые люди могут завидовать этому. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом скрытых врагов.

Ежедневный гороскоп на 21 ноября. Фото: Pixabay.com

Ваш ежедневный гороскоп на 21 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на воскресенье.

Ежедневный гороскоп на 21 ноября 2021 года, пишет yourtango.com.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Оставайся вечно любопытным, Овен. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом высшего образования и верований.

Изучите религиозные книги. Найдите то, о чем вы хотите узнать больше, что связано с духовностью. Спланируйте поездку, чтобы посетить святое место, или подпишитесь на подкаст любимого гуру.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Если вы видите злоупотребление вещами, говорите громче, Телец. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом общих ресурсов.

Возьмитесь за дело проигравшего. Когда вы видите несправедливость, говорите об этом. Будьте открыты, чтобы поделиться идеями, особенно если вы много критикуете то, что происходит в мире.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы, если вы хотите большего, чем то, что получаете. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом обязательств.

Вы можете ожидать от людей большего и не чувствовать себя виноватым. Вы даже можете решить, что если вы не получаете здесь того, что вам нужно, то пора начать искать новую работу, новое место для жизни или новую карьеру в другом месте.

Рак (21 июня - 22 июля)

Одно дело быть полезным, а другое дело быть тряпкой, Рак. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом повседневных обязанностей. Планируйте свой день так, чтобы быть готовым к продуктивности и успеху. Не стоит недооценивать силу тайм-менеджмента. А вот планировщик на 2022 год и начну ставить цели на новый год.

Лев (23 июля - 22 августа)

Вы можете мыслить нестандартно, Лев, и продвигаться дальше, используя свое воображение. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом творчества. Покрасьте комнату. Добавьте цветы или какой-нибудь другой цвет в ту часть дома, которая кажется тусклой.

Дева (23 августа - 22 сентября)

У каждого свое мнение, Дева, и вы имеете право на то, что думаете, Дева. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом дома и семьи. Люди меняются, и вы тоже. Вы можете не видеть различий прямо сейчас, потому что вы так близки ко всему, но небольшое расстояние покажет, насколько вы выросли, а в некоторых случаях даже отдалились.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Вы можете не всегда соглашаться со статус-кво, Весы, но вы должны соблюдать правила, Весы. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом общения. Спор может исцелить. Старайтесь не избегать конфронтации только потому, что это неудобно. Вы можете обнаружить, что время от времени полезно спорить с другими.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Ваша способность управлять тем, что у вас есть, свидетельствует об уроках, которые вы извлекли из финансов, Скорпион. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом денег. Вы научились осторожно относиться к своим доходам и расходам, особенно после пандемии. Возможно, вы захотите узнать, есть ли новые способы сэкономить или заработать больше денег, о которых вы раньше не думали.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Ты знаешь, кто ты и кем хочешь быть, Стрелец, так что будь верен тебе. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом идентичности. Если вы потеряли себя за последние несколько месяцев, установите границы и снова начните встречаться с собой, чтобы разобраться во всем.

Козерог (22 декабря - 19 января)

В твоей жизни происходит много чудесных вещей, Козерог, и некоторые люди могут завидовать этому. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом скрытых врагов. Не все оценят всю проделанную вами тяжелую работу, потому что они так не видят. Вы должны отпустить то, что другие думают о вас, чтобы быть счастливым, потому что иногда человека никогда не будет, и это многое говорит о том, кто они.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Пришло время изменить свой круг общения, и это может начаться с честного разговора о своем желании расшириться со старыми друзьями, которые сдерживают вас. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом дружбы. Общайся. Никогда не знаешь, с кем можно встретиться на корпоративной вечеринке или в светской беседе в нерабочее время.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Иди и исследуй мир, Рыбы. Вам предстоит многое открыть, и сейчас прекрасное время для благотворительности. Солнце входит в знак зодиака Стрелец, ваш солнечный дом карьеры и социального статуса. Начните сажать семена, которые вы хотели бы видеть в интересующих вас областях, которые имеют для вас сентиментальное значение. Волонтер. Раздайте сообществу.

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