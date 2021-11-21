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Чтение Таро с одной картой на 21 ноября 2021 года для всех знаков зодиака

4:51:4211/21/2021,Ария Гмиттер
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Новое начало - это то, что вам нужно, Скорпион, и способ получить то, что вы хотите, - это планировать наперед.

Чтение Таро для всех знаков зодиака в воскресенье, 21 ноября. Фото: Pixabay.com

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в воскресенье, 21 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Но что принесет воскресное чтение карт Таро вашему знаку зодиака? Читайте дальше, пишет yourtango.com.

Узнайте, что ожидает вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в воскресенье, 21 ноября 2021 года.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Повешенный

Зачем ждать чего-то, что может никогда не случиться, Овен? Время двигаться дальше.

Жизнь проходит в мгновение ока, и вам не нужно тратить лишнее мгновение на вещи и людей, которые, кажется, не ценят ваше время.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Король Жезлов

Новое начало или вы хотите, чтобы все осталось по-прежнему? Вам не нужно менять все, чтобы получить еще одно изменение. Вы можете регулировать и настраивать по ходу дела.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Луна, перевернутая

Обманчивый человек, которому, как вы думали, нельзя доверять, оказался честным и заслуживающим доверия. Теперь ты можешь подвести своих охранников. Вы можете отдыхать спокойно.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Не тратьте слишком много денег, Рак.

Как ни заманчиво воспользоваться всеми специальными предложениями по случаю ранних праздников, вы не хотите преждевременно относиться к своим финансам. Спланируйте это. Не будьте эмоциональным покупателем.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Тройка Пентаклей

С друзьями все лучше. Креативную идею можно подсластить, пригласив друга сделать ее вместе с вами.

Вы можете учиться друг у друга. Ваш друг может помочь вам в работе, и вам, возможно, даже будет интересно попробовать их методы работы.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Планы могут измениться в мгновение ока, поэтому вы захотите иметь план Б.

Вы можете быть разочарованы или обеспокоены тем, как вы можете помочь наладить работу, даже если погода или неконтролируемое событие подвели всех. Этого не должно было быть, и позже, возможно, станет лучше - возможно, даже защитным.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая

У тебя большие планы в рукаве. Вы можете рассказать другим о своих желаниях в социальных сетях, намекнув на то, что вы хотите делать и как.

Если вы не хотите, чтобы ваша вторая половинка знала, что вы имеете в виду, потому что надеетесь их удивить, постарайтесь не высказывать свои идеи очевидным и не столь очевидным образом.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Туз Мечей

Новое начало - это то, что вам нужно, Скорпион, и способ получить то, что вы хотите, - это планировать наперед.

Используйте немного своей напористой и напористой натуры, чтобы заставить себя тратить время на планирование вещей. Скоро вы будете знать, в каком направлении двигаться и как вы попадете туда, куда хотите.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Иерофант

Благодаря вашему добросердечному поведению вы можете позволить кому-то сорваться с крючка и простить ему то, что он с вами сделал.

Возможно, вы не сможете подружиться с этим человеком, но вы больше не будете затаить обиду и гнев, несмотря на причиненную им боль и страдания.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Король Пентаклей

Тяжелая работа означает, что вы также имеете право наслаждаться жизнью на своих условиях. Вы можете назвать короткометражки своим большим приключением.

У вас есть право решить, хотите ли вы взять выходной или отправиться на небольшую приключенческую экскурсию. Сделайте много снимков, чтобы запомнить этот день!

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернутая

Отпустите ожидания. Они стали обузой для вас и ваших отношений. Это тяжело не только для вас, но и для других.

Ослабьте дневную нагрузку и постарайтесь относиться к делу так, как оно есть, и быть более восприимчивым к людям, которые присутствуют в вашей жизни.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Туз Кубков

Младенец или ребенок может быть в пути, и вы испытаете радость новой жизни либо в своем кругу общения, либо в своей собственной семье. Это захватывающее время надежды, любви и роста!

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