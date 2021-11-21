Коронавирус перед родами перенесла финалистка «Голоса» 38-летняя Анастасия Спиридонова и родила здорового первенца

Коронавирус вмешивается в жизни все большего количества знаменитостей. Буквально недавно поклонники узнали, что на последних сроках беременности Насти Спиридоновой она заразилась опасной инфекцией. Теперь стало известно, что все позади.
Певица, финалистка первого сезона шоу «Голос» и победительница проекта «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова, наконец-то справилась с болезнью. Ковид стал серьезным испытанием для 38-летней артистки и ее будущего первенца: в последнее время боровшаяся с недугом знаменитость пропала из соцсетей.
В 5-tv.ru связались с пиар-директором Анастасии Анной Исаевой и та рассказала, что певица родила мальчика, его назвали Артемом и в настоящее время мама привыкает к новому статусу.
Сын Артем появился в семье Насти и ее супруга Антона в зеркальную дату в четыре часа утра в одном роддомов Москвы, с ростом 53 сантиметра и весом 3450 граммов.
- 12.11.21. Добро пожаловать, Артем Антонович. Мы с папой тебя очень любим! — написала в своем микроблоге Анастасия.
Ранее Анастасия Спиридонова заявила, что очень сожалеет о том, что не сделала вовремя прививку, и не защитила себя от тяжелого протекания болезни во время беременности.