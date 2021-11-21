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Можно ли 22 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день почтения памяти святой Матроны?

6:00:5811/21/2021
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22 ноября отмечается день почтения памяти преподобной Матроны Константинопольской, и в этот день существует ряд запретов.

Во все православные праздники есть свои запреты. Фото: Pixabay
Во все православные праздники есть свои запреты. Фото: Pixabay

В православном календаре имеется множество дат, посвященных памяти какого-либо Святого из христианства. Так, 22 ноября церковь чтит память преподобной Матроны Константинопольской. Этот день важен для всех верующих, и, как в любой другой праздник, в этот день существует ряд строгих запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать.

Практически во все святые даты православная церковь запрещает работать и говорит отдыхать всем верующим. То же самое касается и дня почитания памяти Святой Матроны. 22 ноября ни в коем случае нельзя работать по дому, заниматься физическим трудом, начинать уборку дома. То же самое касается приготовления заготовок на зимний период: не солите капусту, не закручивайте варенье и вообще не занимайтесь готовкой блюд, которые требуют много внимания, времени и сил.

Что касается посещения кладбища в этот день, в православии нет четкого запрета на данное действие, но и нет традиции ходить на могилки к усопшим родным и близким в этот день. В связи с этим, лучше всего воздержаться от этого, но если у вашего родственника или товарища, который ушел в мир иной, дата смерти совпала с 22 ноября, то вы можете посетить его могилку. Особо строгих запретов на это не имеется, поэтому лучше всего сходить к дорогому человеку в день памяти.

Стоит отметить, что помимо этого, 22 ноября ни в коем случае нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться. Святые дни не прощают обид разного рода. Не ведитесь на провокации, не обращайте внимания на слова окружающих. Особенно это касается отношений с самыми родными и близкими людьми, которыми вы должны сильно дорожить.

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