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Исследование показало, почему употребление пива может оказаться полезным для мужчин

2:30:2011/21/2021
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Эксперты считают, что напиток повышает уровень оксида азота, что расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение, что имеет решающее значение для хорошей производительности.

Это противоречит широко распространенному мнению о том, что алкоголь вызывает у влюбчивых парней «дряблость пивовара». Фото: Pixabay.com

В это трудно поверить, но употребление алкоголя на самом деле повышает потенцию.  Мужчины будут радоваться после того, как исследование показало, что умеренное употребление алкоголя снизило риск эректильной дисфункции почти на пятую часть по сравнению с трезвенниками, пишет thesun.co.uk.

Это противоречит широко распространенному мнению о том, что алкоголь вызывает у влюбчивых парней «дряблость пивовара».

Эксперты считают, что напиток повышает уровень оксида азота, что расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение, что имеет решающее значение для хорошей производительности.

В глобальном исследовании были проанализированы данные о более чем 210 000 мужчин и о влиянии алкоголя на их эрекцию.

У умеренных алкоголиков - до 14 единиц в неделю - риск импотенции был на 18 процентов ниже.

Об этом сообщает журнал Urologia Internationalis.

Шен Ли из Медицинского университета Аньхой, Китай, сказал: «Мы показали, что регулярное употребление алкоголя в значительной степени связано со снижением риска эректильной дисфункции».

От этого заболевания страдают пять миллионов британцев.

Руководящие принципы рекомендуют не более 14 единиц в неделю - шесть пинт пива или шесть стандартных стаканов вина объемом 175 мл - для мужчин и женщин.

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пивоисследованияэректильная дисфункцияснижает рискUrologia InternationalisШен Ли
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