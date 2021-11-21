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21 ноября — Введение Богородицы: какие традиции существуют у католиков в большой праздник

4:00:1011/21/2021,София Мальцева
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Вход Пресвятой Девы Марии в Храм, значит только ее огромную преданность Богу, а также готовность к своему будущему призванию Матери Божией.

Вход Пресвятой Девы Марии в Храм, значит только ее огромную преданность Богу. Фото: Pixabay.com

Введение Пресвятой Богородицы в храм Соломона отмечается ежегодно 21 ноября в Римско-Католической церкви, но не празднуется в протестантской Церкви, потому что праздник является частью церковной традиции и источник его почитания Святая Библия.

Согласно Святому Преданию, родители святой Девы Марии, Иоаким и Анна, молясь о возможности родить ребенка, поклялись, если у них родится малыш, они посвятят его Господу.

Трехлетнего Ребенка, Пресвятую Деву Марию, родители приводят в Иерусалимский храм. Ее ставят на ступени храма, и, движимый Божественным откровением, первосвященник Захария выходит к Ней и ведет Ее в Святая Святых – место, где присутствовал Сам Бог, место, куда никто никогда не мог попасть, кроме первосвященника, который, к тому же, входил только раз в год и не без жертвенной крови. Маленькая Мария, думалось, не могла подняться по огромной лестнице. Но когда они поставили Ее на первую ступень, укрепленную силой Божьей, Она быстро поднялась по оставшимся ступеням и попала на самую высокую.

Ежегодно католики идут в храм, чтобы вспомнить это событие. Ведь вход Пресвятой Девы Марии в Храм, значит только ее огромную преданность Богу, а также готовность к своему будущему призванию Матери Божией. Это праздник предвкушения. Поскольку Марии воздается почести, верующие призваны с нетерпением ждать Воплощения Христа, отмечаемого чуть более чем через месяц Праздником Рождества Христова 25 декабря.

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традициипраздникиприметы вход Пресвятой Девы Марии
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