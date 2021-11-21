Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

22 ноября – «Скоропослушница»: история и чудеса святого лика Божией Матери

6:30:4211/21/2021
0

22 ноября отмечается день иконы Богородицы «Скоропослушница», которая имеет свою историю.

Богородица является одной из почитаемых фигур в православии. Фото: K-istine
Богородица является одной из почитаемых фигур в православии. Фото: K-istine

В православном календаре имеется много дат, посвященных отдельным иконам. Так, 22 ноября отмечается день «Скоропослушницы», иконы Божьей Матери, история написания которой уходит корнями в Х век. Она была известна чудесами, которые не повторяли другие иконы, поэтому ей уделяется так много внимания.

Она была написана в начале прошлого тысячелетия на святой горе Афон. В то время настоятелем монастыря Дохиар был святой Неофит. И сейчас святой лик до сих пор хранится в этом храме. Она размещена в часовне справа от входа в трапезную и висела там на протяжении нескольких веков, причем именно там были впервые замечены ее чудотворные свойства.

В XVII веке трапезарь Нил заходил в место, где висит икона и проходил мимо с зажженной свечей, потому что он заходил в часовню по ночам. В одну из таких ночей он услышал от иконы просьбу не ходить здесь больше и не коптить ее, потому что пламя огня портит ее образ. Не восприняв это всерьез, Нил подумал, что это была шутка от его брата и продолжал ходить ночью и мучить образ Богородицы. Спустя время он ослеп, и только после того, как лишился зрения, он осознал, что это сделала икона. Он начал молить ее, просить прощения и каяться за содеянное. Она простила его, когда поняла, что он осознал свою ошибку, и вернула зрение.

Скоропослушницей она называется потому, что она оказывает скорую помощь всем тем, кто приходит к ней. Стоит отметить, что часто были замечены случаи исцеления этой иконой, прощения грехов и помощь от святого лика.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
богородицаобраз пресвятой Богородицыдень иконы скоропослушница
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Есть ли у вас дома эта икона Божьей Матери?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

22 ноября – «Скоропослушница»: история и чудеса святого лика Божией Матери
6:30:42 11/21/2021
22 ноября – «Скоропослушница»: история и чудеса святого лика Божией Матери
БердскВ Бердске начнут отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты с 21 октября
6:22:09 11/21/2021
В Бердске начнут отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты с 21 октября
Можно ли 22 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день почтения памяти святой Матроны?
6:00:58 11/21/2021
Можно ли 22 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день почтения памяти святой Матроны?
Инвалиду пришлось ползти по больнице: Прокуратура Оренбургской области начала проверку после опубликования видео
5:40:50 11/21/2021
Инвалиду пришлось ползти по больнице: Прокуратура Оренбургской области начала проверку после опубликования видео
Сильная молитва Святой Матроне о счастье, исцелении и преодолении отчаяния
5:30:54 11/21/2021
Сильная молитва Святой Матроне о счастье, исцелении и преодолении отчаяния
БердскНаездница из Бердска разыскивает своего вороного коня Монблана и готова его выкупить у нынешнего владельца за любые деньги
5:17:55 11/21/2021
Наездница из Бердска разыскивает своего вороного коня Монблана и готова его выкупить у нынешнего владельца за любые деньги
День бухгалтера в России отмечается 21 ноября: очень красивые и сердечные поздравления в профессиональный праздник
5:15:39 11/21/2021
День бухгалтера в России отмечается 21 ноября: очень красивые и сердечные поздравления в профессиональный праздник
Несколько очень строгих запретов 22 ноября на день почтения памяти Святой Матроны: чудеса Святой
5:00:38 11/21/2021
Несколько очень строгих запретов 22 ноября на день почтения памяти Святой Матроны: чудеса Святой
На трассе "Иртыш" погиб пассажир VW Polo: Он врезался в Scania, улетевшую в кювет после первого ДТП в Новосибирской области
4:59:52 11/21/2021
На трассе "Иртыш" погиб пассажир VW Polo: Он врезался в Scania, улетевшую в кювет после первого ДТП в Новосибирской области
Чтение Таро с одной картой на 21 ноября 2021 года для всех знаков зодиака
4:51:42 11/21/2021
Чтение Таро с одной картой на 21 ноября 2021 года для всех знаков зодиака