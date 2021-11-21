22 ноября – «Скоропослушница»: история и чудеса святого лика Божией Матери

В православном календаре имеется много дат, посвященных отдельным иконам. Так, 22 ноября отмечается день «Скоропослушницы», иконы Божьей Матери, история написания которой уходит корнями в Х век. Она была известна чудесами, которые не повторяли другие иконы, поэтому ей уделяется так много внимания.
Она была написана в начале прошлого тысячелетия на святой горе Афон. В то время настоятелем монастыря Дохиар был святой Неофит. И сейчас святой лик до сих пор хранится в этом храме. Она размещена в часовне справа от входа в трапезную и висела там на протяжении нескольких веков, причем именно там были впервые замечены ее чудотворные свойства.
В XVII веке трапезарь Нил заходил в место, где висит икона и проходил мимо с зажженной свечей, потому что он заходил в часовню по ночам. В одну из таких ночей он услышал от иконы просьбу не ходить здесь больше и не коптить ее, потому что пламя огня портит ее образ. Не восприняв это всерьез, Нил подумал, что это была шутка от его брата и продолжал ходить ночью и мучить образ Богородицы. Спустя время он ослеп, и только после того, как лишился зрения, он осознал, что это сделала икона. Он начал молить ее, просить прощения и каяться за содеянное. Она простила его, когда поняла, что он осознал свою ошибку, и вернула зрение.
Скоропослушницей она называется потому, что она оказывает скорую помощь всем тем, кто приходит к ней. Стоит отметить, что часто были замечены случаи исцеления этой иконой, прощения грехов и помощь от святого лика.