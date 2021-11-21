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Наездница из Бердска разыскивает своего вороного коня Монблана и готова его выкупить у нынешнего владельца за любые деньги

5:17:5511/21/2021
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Девушка получила травму позвоночника и пока лечилась, животное продали на ферму. Она опасается, что скакуна могли отправить за границу, тогда шансов на возвращения практически нет.

Девушка из Бердска хочет найти коня. Фото: предоставлено Анастасией Самоличенко

Анастасия Самоличенко из Бердска ищет коня, которого ей купили в 13 лет, а потом продали. Вороной скакун по кличке Монблан может быть выкуплен ею — так она скучает по старому другу.

— В 13 лет мне купили коня, вороного Монблана, и я начала заниматься верховой ездой. Все свободное время ему посвящала. Конь был в конюшне атамана под Коченево. В 2015 году я попала в ДТП, и мне вставили пластину в позвоночник. Я не смогла больше заниматься, а атаман продал коня какому-то фермеру из Коченево. Я много раз вспоминала о нем, и все время думаю о нем, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Самоличенко.

Шесть лет прошло с того времени, как она начала поиски Монблана. Анастасия не теряет надежды на встречу с другом, несмотря на то, что за это время успела выйти замуж и родить ребенка.

Поиски она ведет через соцсети, просит людей откликнуться и помочь. Атаман сказал, что конь может быть в Коченево, Колывани или в Чике. Раньше он стоил больше 100 тысяч рублей, но бердчанка готова заплатить любые деньги, лишь бы вернуть Монблана. Единственное, что страшит девушку — коня могли переправить в Казахстан или Таджикистан, тогда шансов найти уже не будет.

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