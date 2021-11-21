На трассе "Иртыш" погиб пассажир VW Polo: Он врезался в Scania, улетевшую в кювет после первого ДТП в Новосибирской области

В Татарском районе в субботу произошло смертельное ДТП, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в воскресенье.
По данным полицейского ведомства, вечером 20 ноября 44-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Поло» ехал по трассе Р-254 «Омск — Новосибирск» в направлении столицы Сибири. В 19.00 на 959-м километре автодороги он столкнулся с грузовой «Сканией» с полуприцепом. Большегруз в тот момент стоял на полосе попутного движения после ДТП с «Вольво».
-В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончался 48-летний пассажир «Фольксваген Поло». Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - рассказали в региональном управлении МВД.
При этом слетевший с дороги тягач с полуприцепом на несколько часов парализовал движение на федеральной трассе. Сама фура улетела в кювет, а полуприцеп перегородил дорогу.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, как в пятницу перевернувшаяся на крышу "Тойота" парализовала движение на Бердском шоссе, где скопилась огромная пробка в районе Академгородка.