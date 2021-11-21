Инвалиду пришлось ползти по больнице: Прокуратура Оренбургской области начала проверку после опубликования видео

Прокуратура Оренбургской области проверит больницу Медногорска после того, как в интернете появилось видео, на котором мужчина с инвалидностью ползет по коридору без необходимой ему коляски и без сопровождения персонала. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Прокурор города проверит информацию о нарушении прав инвалидов на доступную среду и медпомощь.
В самой больнице данный факт прокомментировали. В медучреждении заявили, что мужчине было предложено воспользоваться коляской, но он от нее отказался и выбрал более привычный способ передвижения. У него для этого есть налокотники, наколенники и другие приспособления, пишет Урал56.Ру