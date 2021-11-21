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Почему икона «Скоропослушница» при истовой молитве оказывает молящемуся скорую помощь: о чем просить Богоматерь?

7:00:3411/21/2021
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22 ноября отмечается день иконы Богородицы «Скоропослушницы», которая считается одной из самых сильных при молитве.

В православии есть много икон с изображением Богоматери. Фото: Pixabay
В православии есть много икон с изображением Богоматери. Фото: Pixabay

В христианстве огромное внимание уделяется иконам и традициям, связанными с ними. Одним из самых известных является лик Божьей Матери, который называется «Скоропослушница». Этот образ является чудотворным и помогает абсолютно всем, кто просит ее о помощи. Связано это с историей, которая случилась в XVII веке.

Тогда, как и сейчас, икона находилась в монастыре Дохиар, на святой горе Афон. Трапезник Нил постоянно заходил в часовню, где хранился святой лик, и так как он делал это ночью, он всегда держал в руках свечу. В один момент Богородица попросила его больше не делать так, потому что образ портится от пламени огня. Мужчина подумал, что так над ним решил пошутить его брат и не послушался ее. Вскоре он ослеп и только тогда осознал свою ошибку. Он начал просить прощения у иконы, и она вернула ему зрение.

С тех пор «Скоропослушница» называется именно так, потому что она очень скоро приходит на помощь тем, кто ее просит об этом. Бывали и случаи, когда образ спасал больных от смертельных болезней и исцелял от недугов. Ее можно просить об излечении от любых болезней, и она поможет очень быстро. Можно молиться за здоровье не только себя, но и своих родных и близких.

Помимо этого, «Скоропослушницу» можно просить о духовном прозрении. Если вы столкнулись с очень важным выбором в вашей жизни и не знаете, как поступить правильнее, то можете обратить к образу Богородицы. Она даст вам знак, поможет и направит в нужное русло для того, чтобы вы выбрались из трудного положения, как можно скорее.

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