Российский внедорожник Bremach 4x4 на базе УАЗ Патриот дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе

Бюджетный внедорожник нацелен на конкуренцию с Toyota, Ford и Jeep
В то время как другие автопроизводители дебютировали с электромобилями на автосалоне в Лос-Анджелесе, новая компания в США под названием Bremach представила нечто более старомодное, пишет foxnews.com.
Внедорожник Bremach 4x4 2022 года - это грузовик российского производства, который компания планирует продавать по стартовой цене 26 405 долларов, что делает его, безусловно, самым дешевым автомобилем в своем роде.
Изначально Бремах планировал назвать его Taos, но Volkswagen опередил его, выпустив модель с этим именем. Он будет конкурировать с сокращающимся количеством доступных сегодня внедорожников среднего размера с кузовом на раме, которое ограничивается Toyota 4Runner, Ford Bronco и Jeep Wrangler.
Это не полностью новый автомобиль, а обновленная и омологированная версия UAZ Patriot, которая продается с 2005 года. Bremach специализируется на военных и коммерческих грузовиках по всему миру и планирует добавить более позднюю версию в модельный ряд США в будущем.
Окончательные спецификации все еще прорабатываются, но планируется предложить его со стандартной системой 4x4 с раздаточной коробкой низкого диапазона, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач GM и 2,7-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 150 л.с. Вариант V8 находится в разработке.
Bremach в настоящее время принимает заказы на грузовик с залогом в 100 долларов и предлагает 5-летнюю / 60 000-мильную гарантию от бампера до бампера и 10-летнюю / 120 000-мильную гарантию на трансмиссию, чтобы помочь покупателям преодолеть любые сомнения.
Компания все еще находится в процессе создания франчайзинговых дилерских и сервисных сетей, но планирует начать поставки где-то в 2022 году.