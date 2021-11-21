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Российский внедорожник Bremach 4x4 на базе УАЗ Патриот дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе

11:30:2211/21/2021
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Это не полностью новый автомобиль, а обновленная и омоложенная версия UAZ Patriot, которая продается с 2005 года.

Внедорожник Bremach 4x4 дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе. Фото: Foxnews.com

Бюджетный внедорожник нацелен на конкуренцию с Toyota, Ford и Jeep

В то время как другие автопроизводители дебютировали с электромобилями на автосалоне в Лос-Анджелесе, новая компания в США под названием Bremach представила нечто более старомодное, пишет foxnews.com.

Внедорожник Bremach 4x4 2022 года - это грузовик российского производства, который компания планирует продавать по стартовой цене 26 405 долларов, что делает его, безусловно, самым дешевым автомобилем в своем роде.

Изначально Бремах планировал назвать его Taos, но Volkswagen опередил его, выпустив модель с этим именем. Он будет конкурировать с сокращающимся количеством доступных сегодня внедорожников среднего размера с кузовом на раме, которое ограничивается Toyota 4Runner, Ford Bronco и Jeep Wrangler.

Это не полностью новый автомобиль, а обновленная и омологированная версия UAZ Patriot, которая продается с 2005 года. Bremach специализируется на военных и коммерческих грузовиках по всему миру и планирует добавить более позднюю версию в модельный ряд США в будущем.

Окончательные спецификации все еще прорабатываются, но планируется предложить его со стандартной системой 4x4 с раздаточной коробкой низкого диапазона, 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач GM и 2,7-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 150 л.с. Вариант V8 находится в разработке.

Bremach в настоящее время принимает заказы на грузовик с залогом в 100 долларов и предлагает 5-летнюю / 60 000-мильную гарантию от бампера до бампера и 10-летнюю / 120 000-мильную гарантию на трансмиссию, чтобы помочь покупателям преодолеть любые сомнения.

Компания все еще находится в процессе создания франчайзинговых дилерских и сервисных сетей, но планирует начать поставки где-то в 2022 году.

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