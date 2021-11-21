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В Новосибирске моржи открыли купальный сезон в ледяной воде на Блюдце

6:43:2511/21/2021
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Несколько десятков любителей моржевания провели заплыв в проруби. Скоро планируют марафон Дедов Морозов по улицам мегаполиса.

Сезон купания моржей в Новосибирске открыт. Фото: Мультиклуб СПЕКТР - Прорубь на Горской/VK

В столице Сибири моржи вышли на лед, чтобы окунуться в ледяную воду. В конце ноября, когда на лед выходить становиться безопасно, сезон купания моржей традиционно открывается в Новосибирске.

В эти выходные несколько десятков человек, среди которых представители всех возрастов — о школьников до пенсионеров - провели первый заплыв в ледяной воде в проруби на озере Блюдце. Отчет о купании можно посмотреть в паблике Мультиклуб СПЕКТР - Прорубь на Горской «ВКонтакте».

Профессионалы, не один год занимающиеся моржеванием, рассказывают, что в воде, которая теплее воздуха, находиться относительно комфортно и проводят в ней по 6-8 минут. После купания, как правило, все идут в баню, организованную недалеко от проруби в палатке. Греются чаем из термоса, от употребления алкоголя после плавания в ледяной воде отказываются.

Любители моржевания приглашают новичков попробовать окунуться в проруби и ждут по субботам на озере Блюдце. На конец декабря моржи запланировали традиционный пробег Дедов Морозов по улицам города.

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моржиледяная водакупальный сезон
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