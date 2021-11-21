11 признаков креативных людей: какие черты поведения им свойственны

Как творческий человек, у меня была немного другая жизнь, чем у других моих друзей, которые пошли более традиционным путем. Я не могу сказать вам, сколько раз люди смотрели на мое резюме с мыслью: «Это интересно» или вызывали меня на собеседование, чтобы узнать, кем я был.
Но опять же, как очень творческий человек, это лишь одна из многих частей жизни, которые мы переживаем. Некоторым это кажется странным; для других это единственный способ думать, пишет yourtango.com.
Под другими я имею в виду «других творческих людей». Думаю, можно сказать, что есть племя художников, и некоторые люди нас понимают, но другие думают, что мы сумасшедшие. И, возможно, возможно, да.
Вот 11 вещей, которые делают все очень творческие люди. Вы один из них?
1. Они делают неприятные вещи (и обычно бесплатно).
Когда я начинал стендап-комедию, не было ничего необычного в том, что я за пределами комедийного клуба «лаял» - или, другими словами, кричал и боролся с незнакомцами, чтобы посмотреть комедийное шоу, в котором я получил бы время сцены и выступать пять минут бесплатно.
Это было не самое веселое, что я делал в своей жизни, но это нужно было делать для сцены, и это комедийный обряд посвящения. Для обычного Джо Шмо это было бы абсолютно нелепо, но для очень творческого человека это всего лишь одна из многих вещей, которые вы делаете для совершенствования своего мастерства .
Конечно, было время, когда я делал публичное объявление и "читал" его. Да, читал рэп, но, по крайней мере, мне заплатили за это, и я попал в актерский союз.
2. У творческих людей бесконечное количество идей.
В моем почтовом ящике около 90 различных идей для презентаций. Для меня нет ничего необычного в том, чтобы приостановить разговор, потому что я должен записать идею. Для меня нет ничего необычного в том, чтобы просить моих друзей «цитаты».
У очень творческих людей есть эти почтовые ящики, папки, журналы и блокноты, полные идей, которые мы вынашиваем в любой момент .
3. Иногда они оскорбляют людей своей работой.
В отличие от школьного учителя, медсестры или юриста, творческий человек иногда оскорбляет своих друзей или семью своим творчеством. Почему? Ну, в основном это случайно, но иногда в эту статью, фотографию или песню входит разрыв, развод, драка или травма.
Что мы можем сказать? Жизнь нас вдохновляет, и именно так творческий человек справляется. По мере того, как мой брак медленно и мучительно распадался, мое сердце хлынуло на бумагу или паутину, так сказать, и проникало в мою комедийную рутину.
Ваш друг может взять пива, когда его жена уйдет от него, но вы, творческий человек, достанете фотоаппарат или любой другой художественный инструмент, соответствующий вашему настроению.
4. Они всю жизнь борются с недоплатой.
Почему-то людям нравится использовать художников. Объявление за объявлением гласит: «Никакой компенсации, но знакомство с людьми! Набирайтесь опыта!»
У кого-нибудь еще работает бесплатно? Я почти уверен, что большинство врачей, медсестер, учителей, дворников, компьютерных техников и так далее ожидают оплаты за свою работу; и все же каким-то образом живопись, письмо, фотография, песня, джингл, работа с гримером и другие художественные начинания должны исходить от всего нашего доброго сердца.
Спасибо, но нет. Любая работа - это работа, будь то художественный или ручной труд.
5. Творческие люди могут превратить плохую ситуацию в личную выгоду.
Плохое свидание или парень - отстой для любого, даже для артиста, но очень творческий человек может заработать золото в самых дрянных ситуациях. Подумайте обо всех известных творческих людях, которых вы знаете, и держу пари, что 90 процентов их успехов связаны с дрянной ситуацией.
Так что будьте осторожны, придурки: вы можете оказаться в нашем следующем романе.
6. Они медленно умирают от повседневной рутины.
Все мы устаем от рутины и рутины, но офисная работа или корпоративный концерт могут высосать душу из сердца творческого человека примерно за три секунды.
То, что обычный повседневный Джо или Джилл считает просто очередным днем, является «днем пыток» для очень творческой души.
7. У них отличные навыки ... которые никого не волнуют.
В колледже я изучал литературу, письмо и гендер. Кого-нибудь в реальном мире волнует? Неа. Людей в мире взрослых интересуют Microsoft Office и электронные таблицы, а не навыки рисования портретов или вокальные гаммы.
Быть очень творческим человеком часто означает быть наделенным навыками, которые никто, кроме нашего маленького центра вселенной, не ценит.
8. У творческих людей есть идеи, которые воплощаются в жизнь только спустя годы.
Бухгалтер может закончить свою работу в приличное количество времени. Врач может закончить операцию в тот же день. Можете ли вы представить, если бы ваш адвокат по разводам сказал, что ему нужно получить вдохновение, как вести ваше дело, а затем, пятнадцать лет спустя, вы, наконец, разводитесь? Я так не думаю.
Художнику может потребоваться миллиард лет, чтобы закончить одну картину. У очень творческих людей есть временная шкала, которая обычно продиктована нашими творческими соками и нашими обязанностями взрослой жизни.
9. Каждый раз они предпочитают свою страсть скучной работе с 9 до 5.
Некоторым из нас повезло зарабатывать на жизнь тем, что мы любим; другой небольшой процент счастлив делать что-то похожее на то, что мы любим. И все же большинство из нас делает то, что нам не нравится, все для того, чтобы оплачивать счета.
Эй, трудно зарабатывать на жизнь сочинением стихов, скульптурой или игрой на гитаре. Мы знаем это и принимаем это. Те из нас, кто зарабатывает на жизнь любимым делом, знают, насколько мы счастливы.
10. Творческие люди всегда стараются улучшить свою работу.
Книга, песня или фотография - что-то можно исправить. Это никогда не бывает совсем правильным или законченным. Бесит и раздражает? Да, но это жизнь для нас.
11. Они легко плачут.
Кто-то называет вас драматичным, кто-то эмоциональным, но мы предпочитаем «страстный».
Песня или танец может мгновенно переместить нас до слез . Почему? Что ж, возможно, эмоции творческих людей глубже, чем у остальной части планеты. Передайте салфетки!