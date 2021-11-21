От чего зависит уровень антител после вакцинации от коронавируса: исследователи подробно ответили

Сегодня, когда агентства США принимают широко ожидаемые решения о ревакцинации COVID-19, результаты независимого исследования подчеркивают, почему ревакцинация важна для всех взрослых.
Уровни антител после вакцинации Pfizer-BioNTech COVID-19 различаются в зависимости от возраста и пола, но в целом уровни антител значительно упали в течение шести месяцев, согласно текущему исследованию, проводимому Техасским институтом биомедицинских исследований (Texas Biomed) и Университетом США. Верона в Италии, пишет medicalxpress.com.
Исследование показало, что общие уровни антител против SARS-CoV-2 варьируются между возрастными группами и между мужчинами и женщинами. В частности, у лиц в возрасте до 65 лет уровень антител был более чем в два раза выше, чем у лиц в возрасте 65 лет и старше в течение шести месяцев после вакцинации. У женщин уровень антител был выше, чем у мужчин, особенно у женщин в возрасте до 65 лет. Важно, однако, что к шестимесячной отметке уровни антител снизились более чем на 50% по сравнению с пиковыми уровнями для всех участников исследования.
«В то время как мы видим, насколько хорошо вакцины помогли избежать попадания людей в больницу и предотвратить опасные для жизни заболевания, уровни антител быстро снижаются у всех людей, независимо от возраста и пола», - говорит Брэндон Майкл Генри, доктор медицины, ученый-врач и постдокторский исследователь. в Texas Biomed, который вместе с коллегами из Италии руководил исследованием. «Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что ревакцинации для всех взрослых будут важны для поддержания уровня антител, чтобы мы могли продолжать создавать эффективный иммунный ответ против инфекции COVID-19 и предотвращать летальные исходы от COVID-19».
Выводы основаны на группе из 787 медицинских работников в Вероне, Италия, которые получили две дозы вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19. Их возраст был от 21 до 75 лет. Их уровни антител измеряли до вакцинации, после второй дозы и через один, три и шесть месяцев после второй прививки. Генри представил исследование на 9- й ежегодной конференции Центра разработки вакцин в Сан-Антонио 11 ноября. Статья была принята к публикации в Journal of Medical Biochemistry.
Генри и его сотрудники предполагают, что значительные половые различия связаны с гормонами. Тестостерон, содержание которого выше у мужчин, естественным образом подавляет иммунную систему, тогда как эстроген, содержание которого выше у женщин, как известно, усиливает иммунные реакции. Кроме того, некоторые гены, которые кодируют определенные иммунные белки, находятся на Х-хромосоме, а поскольку у женщин две Х-хромосомы, это может помочь повысить иммунную активность.
«Обычно активна только одна Х-хромосома, а другая в основном деактивирована, но есть свидетельства того, что иммунные гены остаются активными на этой избыточной хромосоме и помогают повысить иммунный ответ у женщин», - говорит Генри.
Однако у женщин, независимо от возраста, уровень антител по-прежнему снижался более чем на 50% по сравнению с пиковым значением через шесть месяцев после вакцинации.
Генри также проводил систематические обзоры, которые показывают аналогичные результаты для возраста и пола. Он и его коллеги разработали метод стандартизации результатов исследований уровней антител, изучив процентное изменение уровней антител, в 32 исследованиях с участием более 5000 человек.
«На протяжении всей пандемии мы наблюдали, как больше пожилых людей и мужчин страдают от наихудших последствий COVID-19», - говорит Генри. «Эти исследования указывают на более слабый иммунный ответ против SARS-CoV-2 как на фактор, способствующий этому явлению».
Генри подчеркнул, что снижение уровня антител не означает, что вакцины неэффективны. Различные типы антител играют разные роли в предотвращении легкой прорывной инфекции по сравнению с тяжелым заболеванием. Антитела, которые помогают предотвратить тяжелое заболевание, по-видимому, продолжают быть эффективными в большинстве групп, даже если присутствуют на более низком уровне, поэтому вакцинация важна. Однако, поскольку эти антитела будут продолжать снижаться со временем, бустерные дозы могут помочь поддерживать адекватный уровень этих жизненно важных антител .
В пятницу, 19 ноября, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило бустеры для всех взрослых . Ожидается, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) вскоре выпустят свою официальную рекомендацию. Ранее FDA и CDC одобряли и рекомендовали бустеры для определенных групп людей . Несколько штатов уже начали предлагать бустеры для всех взрослых через шесть месяцев после вакцинации.