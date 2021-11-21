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В Новосибирске школы отказались принимать 9-летнюю девочку из-за переполненных классов: Ребенок так и не начал вторую четверть

6:55:0511/21/2021
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По закону школа имеет право не взять ученика на этом основании. Родители требуют от администрации Ленинского района подыскать им подходящее учебное заведение.

В Новосибирске 9-летнюю девочку не приняли в школу из-за переполненности. Фото: "Курьер.Среда"

В Новосибирске 9-летнюю девочку не взяли в школу №215, объяснив отказ переполненностью классов. Семья, в которой воспитывается школьница, сменила место жительства перед второй четвертью. И вот уже две недели ребенок не ходит в школу, которая находится рядом. При этом, как рассказал НГС отец девочки, квартиру специально подбирали рядом с этим учебным заведением.

Однако в школе заявили, что новенькую могут только поставить в очередь на ожидание. После обращения мамы школьницы в мэрию из школы пришел отказ.

"В настоящий момент классы в МАОУ СОШ № 215 укомплектованы в количестве, превышающем нормативы, закрепленные в СанПиН, количество учеников превышает количество учебных мест в несколько раз", — сказано в документе, подписанным директором школы.

Между тем ребенка не приняли и в школу №191, а в школе №86 отказались взять, так не подходит по прописке.

По закону школа имеет отказать в приеме ребенка по этим основаниям - переполненность и  несоответствие месту жительства. Но что делать семье, в которой ребенок вынужден пропускать уроки? Родители школьницы обратились в администрацию Ленинского района, чтобы там нашли для дочери подходящее учебное заведение.

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