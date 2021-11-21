В Новосибирске школы отказались принимать 9-летнюю девочку из-за переполненных классов: Ребенок так и не начал вторую четверть

В Новосибирске 9-летнюю девочку не взяли в школу №215, объяснив отказ переполненностью классов. Семья, в которой воспитывается школьница, сменила место жительства перед второй четвертью. И вот уже две недели ребенок не ходит в школу, которая находится рядом. При этом, как рассказал НГС отец девочки, квартиру специально подбирали рядом с этим учебным заведением.
Однако в школе заявили, что новенькую могут только поставить в очередь на ожидание. После обращения мамы школьницы в мэрию из школы пришел отказ.
"В настоящий момент классы в МАОУ СОШ № 215 укомплектованы в количестве, превышающем нормативы, закрепленные в СанПиН, количество учеников превышает количество учебных мест в несколько раз", — сказано в документе, подписанным директором школы.
Между тем ребенка не приняли и в школу №191, а в школе №86 отказались взять, так не подходит по прописке.
По закону школа имеет отказать в приеме ребенка по этим основаниям - переполненность и несоответствие месту жительства. Но что делать семье, в которой ребенок вынужден пропускать уроки? Родители школьницы обратились в администрацию Ленинского района, чтобы там нашли для дочери подходящее учебное заведение.