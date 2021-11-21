Певица Марина Хлебникова получила страшные ожоги в кровати: Она уснула с непотушенной сигаретой

Пожар в квартире Марины Хлебниковой возник на кровати. Об этом стало известно из заключения экстренных служб, сообщили в ТАСС.
- Установлено, что очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой. Певица уснула с непотушенной сигаретой, - рассказал собеседник, знакомый с ситуацией.
Марина Хлебникова сильно пострадала при пожаре в ее квартире, у нее обожжено лицо, также зафиксировано отравление продуктами горения.
В МЧС предупреждают о высоком риске возгорания во время курения в постели. Такая привычка является причиной большинства трагедий, связанных с пожарами.
"Курьер.Среда" сообщал, что вечером 18 ноября в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. Сообщалось, что спасатели вынесли певицу без сознания из ее комнаты. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Кроме вокалистки пострадал еще один человек.
Пострадавшая находится в институте имени Склифосовского, ее состояние медики оценивают как тяжелое.