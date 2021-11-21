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Певица Марина Хлебникова получила страшные ожоги в кровати: Она уснула с непотушенной сигаретой

7:36:4211/21/2021
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Пострадавшая находится в институте имени Склифосовского, ее состояние медики оценивают как тяжелое. У исполнительницы обожжено лицо.

Марина Хлебникова попала в больницу после пожара. Фото: marina_hlebnikova_official

Пожар в квартире Марины Хлебниковой возник на кровати. Об этом стало известно из заключения экстренных служб, сообщили в ТАСС.

- Установлено, что очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой. Певица уснула с непотушенной сигаретой, - рассказал собеседник, знакомый с ситуацией.

Марина Хлебникова сильно пострадала при пожаре в ее квартире, у нее обожжено лицо, также зафиксировано отравление продуктами горения.

В МЧС предупреждают о высоком риске возгорания во время курения в постели. Такая привычка является причиной большинства трагедий, связанных с пожарами.

"Курьер.Среда" сообщал, что вечером 18 ноября в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. Сообщалось, что спасатели вынесли певицу без сознания из ее комнаты. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Кроме вокалистки пострадал еще один человек.

Пострадавшая находится в институте имени Склифосовского, ее состояние медики оценивают как тяжелое.

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сигаретакроватьпожарМарина Хлебникова
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