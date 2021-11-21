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В Бердске голый дебошир ломился в двери жителей общежития на ул. К. Маркса

7:18:0211/21/2021
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По предположениям жителей общаги, мужчина пришел к кому-то в гости, "что-то употребил", а потом заблудился в мало знакомом здании. 

В общежитиях Бердска нередко случаются конфликты. Фото: "Курьер.Среда"

В воскресенье днем спокойствие обитателей общежития №62 на ул. К. Маркса в Бердске было нарушено.

Как рассказали "Курьер.Среда" очевидцы, совершенно голый мужчина ходил по этажам и ломился в двери.

Жители общаги не признали в нем соседа и вызвали полицию. Правоохранители выехали по тревожному сигналу, чтобы разобраться с обнаженным нарушителем общественного порядка.

По предположениям жителей общежития, которое находится на 21 квартале, мужчина пришел в гости, "что-то употребил", а потом заблудился в мало знакомом и густо населенном здании.

Пока о судьбе голого дебошира ничего неизвестно.

Как сообщал "Курьер.Среда", ранее полицейские Бердска начали проверку по сообщению из больницы о причинении телесных повреждений 16-летней девочке. Ее избили сверстницы на улице и отобрали сотовый телефон.

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