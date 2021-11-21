В Бердске голый дебошир ломился в двери жителей общежития на ул. К. Маркса

В воскресенье днем спокойствие обитателей общежития №62 на ул. К. Маркса в Бердске было нарушено.
Как рассказали "Курьер.Среда" очевидцы, совершенно голый мужчина ходил по этажам и ломился в двери.
Жители общаги не признали в нем соседа и вызвали полицию. Правоохранители выехали по тревожному сигналу, чтобы разобраться с обнаженным нарушителем общественного порядка.
По предположениям жителей общежития, которое находится на 21 квартале, мужчина пришел в гости, "что-то употребил", а потом заблудился в мало знакомом и густо населенном здании.
Пока о судьбе голого дебошира ничего неизвестно.
Как сообщал "Курьер.Среда", ранее полицейские Бердска начали проверку по сообщению из больницы о причинении телесных повреждений 16-летней девочке. Ее избили сверстницы на улице и отобрали сотовый телефон.