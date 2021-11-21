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Минтруд опроверг: Лишать детских пособий выигравших в лотерею россиян не будут, но "шальные деньги" учтут в доходах

8:02:3811/21/2021
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При оценке доходов в составе семьи не будут учитываться "лица, находящиеся в розыске, признанные недееспособными или находящиеся на государственном обеспечении".

В России детские пособия заплатят только тем, чей доход ниже прожиточного минимума. Фото: Pxfuel
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В Минтруда РФ заявили, что выигрыш в лотерею или на тотализаторе не является поводом для лишения детских пособий. При оценке доходов семьи будут учитываться выигранные деньги. Пока вопрос о критериях оценки доходов граждан, которым могут назначить детское пособие, не определены.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что россияне, получившие выигрыш в лотерее могут лишиться детских пособий.

Как сообщили "Курьер.Среда" в Министерстве труда, в проекте постановления, направленном на общественное обсуждение, уточняются правила оценки доходов и имущества граждан при назначении пособий нуждающимся семьям на детей от 3 до 7 лет, одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Так, согласно проекту, из учета доходов и имущества исключаются:
- недвижимость и транспортные средства, находящиеся под арестом;
- транспортные средства, находящиеся в розыске;
- гранты, выданные семье на предпринимательскую деятельность;
- целевые субсидии на приобретение жилья или транспорта, которые выдаются в регионах для нуждающихся семей, и само имущество, приобретенное за средства этих субсидий.

При оценке доходов при этом будет учитываться не только заработок, но и средства, выигранные в лотерею или на тотализаторе.

-Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия. Речь идет лишь о том, что эти средства, как и заработок, будут учитываться при оценке нуждаемости семьи, - пояснили в ведомстве.

В Минтреде добавили, что при оценке доходов в составе семьи не будут учитываться "лица, находящиеся в розыске, признанные недееспособными или находящиеся на государственном обеспечении (например, на принудительном лечении, на срочной службе, в тюрьме или под арестом)".

«Курьер.Среда» уже сообщал, что размер государственной поддержки для россиян будет увеличен. Глава государства ранее внес предложение об увеличении прожиточного минимума и размера МРОТ на 8,6% вместо запланированных 2,5%, что даст рост фиксированным выплатам для граждан от государства.

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