Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Наталья Штурм призвала молиться за обожженную на пожаре Марину Хлебникову: "От огня одежда приклеилась к коже"

9:02:3111/21/2021
0

После пожара в собственной квартире сильнейшие ожоги получила певица, которая только что вернулась с гастролей.

Наталья Штурм просит россиян молиться за подругу. Фото: @nataliashturm/Instagram


Наталья Штурм обратилась к россиянам с просьбой помолиться за здоровье Марины Хлебниковой. Она напомнила про то, как вся страна ждала выздоровления другой Марины - МакSим, которая сумела выкарабкаться из тяжелейшего состояния. В своем Instagram певица поделилась, как ей тяжело представлять себе ту боль, которую испытывает обожженная Марина.

- Верю, что общая молитва за здоровье и жизнь Марины Хлебниковой поможет. Получилось с одной Мариной, певицей МакSим — получится и с нашей Мариной, — заявила певица.

Наталья пишет, что два дня не может отключиться от постоянного ощущения пережитого подругой.

- С ее мышечной массой такой ожог — это сразу кость… И наверняка она в одежде лежала, одежда приклеилась и ее срезали с кожей… Не могу не думать, пытаюсь, но не получается. Капля масла со сковородки стрельнет — мы с криком руку отдергиваем и бежим мазать. С кем не было, помните это ощущение. А тут… — пишет Штурм.

В итоге она обращается к подписчикам объединиться в молитве, чтобы помочь подняться Марине Хлебниковой.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что причиной пожара, в котором сильно обгорела певица, стала непотушенная сигарета - очаг возгорания находился на кровати. Перед пожаром певица только приехала с гастролей и была сильно уставшей.



 
Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ожогимолитвапожарПевица.Наталья ШтурмМарина Хлебникова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы переживаете за здоровье Хлебниковой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКаждый житель Бердска потратил на платные услуги свыше 48 тыс. рублей за 9 месяцев 2021 года: Самые дорогие - медицинские и жилищные
8:33:08 11/21/2021
Каждый житель Бердска потратил на платные услуги свыше 48 тыс. рублей за 9 месяцев 2021 года: Самые дорогие - медицинские и жилищные
Минтруд опроверг: Лишать детских пособий выигравших в лотерею россиян не будут, но "шальные деньги" учтут в доходах
8:02:38 11/21/2021
Минтруд опроверг: Лишать детских пособий выигравших в лотерею россиян не будут, но "шальные деньги" учтут в доходах
Главная молитва иконе Божией матери «Скоропослушница» о детях
8:00:10 11/21/2021
Главная молитва иконе Божией матери «Скоропослушница» о детях
Певица Марина Хлебникова получила страшные ожоги в кровати: Она уснула с непотушенной сигаретой
7:36:42 11/21/2021
Певица Марина Хлебникова получила страшные ожоги в кровати: Она уснула с непотушенной сигаретой
БердскВ Бердске голый дебошир ломился в двери жителей общежития на ул. К. Маркса
7:18:02 11/21/2021
В Бердске голый дебошир ломился в двери жителей общежития на ул. К. Маркса
Почему икона «Скоропослушница» при истовой молитве оказывает молящемуся скорую помощь: о чем просить Богоматерь?
7:00:34 11/21/2021
Почему икона «Скоропослушница» при истовой молитве оказывает молящемуся скорую помощь: о чем просить Богоматерь?
В Новосибирске моржи открыли купальный сезон в ледяной воде на Блюдце
6:43:25 11/21/2021
В Новосибирске моржи открыли купальный сезон в ледяной воде на Блюдце
22 ноября – «Скоропослушница»: история и чудеса святого лика Божией Матери
6:30:42 11/21/2021
22 ноября – «Скоропослушница»: история и чудеса святого лика Божией Матери
БердскВ Бердске начнут отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты с 21 ноября
6:22:09 11/21/2021
В Бердске начнут отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты с 21 ноября
Можно ли 22 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день почтения памяти святой Матроны?
6:00:58 11/21/2021
Можно ли 22 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день почтения памяти святой Матроны?