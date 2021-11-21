Наталья Штурм призвала молиться за обожженную на пожаре Марину Хлебникову: "От огня одежда приклеилась к коже"

Наталья Штурм обратилась к россиянам с просьбой помолиться за здоровье Марины Хлебниковой. Она напомнила про то, как вся страна ждала выздоровления другой Марины - МакSим, которая сумела выкарабкаться из тяжелейшего состояния. В своем Instagram певица поделилась, как ей тяжело представлять себе ту боль, которую испытывает обожженная Марина.
- Верю, что общая молитва за здоровье и жизнь Марины Хлебниковой поможет. Получилось с одной Мариной, певицей МакSим — получится и с нашей Мариной, — заявила певица.
Наталья пишет, что два дня не может отключиться от постоянного ощущения пережитого подругой.
- С ее мышечной массой такой ожог — это сразу кость… И наверняка она в одежде лежала, одежда приклеилась и ее срезали с кожей… Не могу не думать, пытаюсь, но не получается. Капля масла со сковородки стрельнет — мы с криком руку отдергиваем и бежим мазать. С кем не было, помните это ощущение. А тут… — пишет Штурм.
В итоге она обращается к подписчикам объединиться в молитве, чтобы помочь подняться Марине Хлебниковой.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что причиной пожара, в котором сильно обгорела певица, стала непотушенная сигарета - очаг возгорания находился на кровати. Перед пожаром певица только приехала с гастролей и была сильно уставшей.