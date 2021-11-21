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Главные предсказания Вольфа Мессинга и провидицы Ванги на 2022 год для России: что ждет другие страны

10:00:2911/21/2021,Анна Филатова
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Также Ванга предсказала на 2022 год, что в России изобретут средство от коронавирусной инфекции, которое поможет навсегда справиться с болезнью.

По предсказаниям Ванги Россия объединится с Украиной и Белоруссией.
По предсказаниям Ванги Россия объединится с Украиной и Белоруссией. Фото: Рiqsels.com

Немного больше месяца осталось до празднования Нового 2022 года. Люди задаются вопросом: что же принесет нам год грядущий? Есть мнения многих предсказателей и ясновидящих, которые могут видеть бедующее, одни из наиболее почитаемых фигур -это Вольф Мессинг и Ванга.

Предсказания Вольфа Мессинага на 2022 год.

По предсказанию Мессинга, в следующем году разразится противосияние между несколькими странами, в нем примет участие и Украина. В России будет накалена ситуация в экономики и работе здравоохранения. По мнению экстрасенса, страшный вирус будет продолжать уносить жизни людей и повергнет весь мир в шок. Россия сможет вынести все беды, только если сможет сплотиться и противостоять бедствиям вместе. Болезнь должна отступить к концу года и страна сможет выйти на новый уровень, на ступень - процветания.

Пророчества Ванги на 2022 год.

Согласно предсказаниям Ванги, Россия проявит себя в 2022 году, как великая и сильная страна. В следующем году еще больше укрепит свои позиция Россия среди стран Европы. Все страны, которые выдвигали против России санкции или применяли в ее сторону силу, будут наказаны по заслугам. Внутри России будет неспокойно, будут возникать конфликты и возмущения населения.

По словам предсказательницы, Россия вступит в союз с Украиной и Белоруссией. Также Ванга предсказала на 2022 год, что в России изобретут средство от коронавирусной инфекции, которое поможет навсегда справиться с болезнью. В целом, следующий год для нашей страны пройдет благополучно.

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вангапредсказанияМессинг
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