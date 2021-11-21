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Труп с перерезанным горлом вывалился из багажника Mitsubishi Galant во время ДТП на трассе в Ленинградской области

9:14:3811/21/2021
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Водитель и пассажиры выбежали из автомобиля и скрылись в лесу. Тело убитого везли в лес, чтобы от него избавится. Уже установлено имя погибшего. ДТП попало на видео.

После аварии из машины вывалился труп. Фото: Скриншот видео

В Ленинградской области произошло необычное ДТП. 20 ноября н а 25-м километре трассы А-121 "Сортавала" около четырех часов утра после столкновения автомобиля Mitsubishi Galant с отбойником из багажника выпал труп мужчины с перерезанным горлом.

Приехавшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов нашли в машине лопаты и и веревку. Очевидцы ДТП сообщили, что из машины выскочили несколько человек, включая водителя, и скрылись в лесу, сообщил Telegram-канал 112.

Предварительно стало известно, что убитого ранее 50-летнего мужчину везли в лес с целью избавиться от трупа. Возбуждено уголовное дело пот факту убийства человека. Проводятся мероприятия с целью выяснения причин и обстоятельств происшествия.

Как стало известно РЕН ТВ, автомобиль, в котором перевозили тело убитого, принадлежит 57-летнему жителю Оренбургской области.

СМИ сообщают, что убитый - 50-летний уроженец Еревана, проживавший в Петербурге Аркади Казинян, который занимался шиномонтажом.

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машинатрупДТПвывалился
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