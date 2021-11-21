В ковидных госпиталях Новосибирской области лечатся 60 детей на 21 ноября. Диагноз "коронавирус" подтвержден не у всех

В воскресенье стали известны новые данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, за прошедшие сутки на 21 ноября в области выявили 399 новых зараженных. И теперь общая численность заболевших составляет 79 167 человек. Среди зараженных 8076 - дети.
Выздоровели от ковида за минувшие сутки 58 пациентов, всего - 56 546 жителей Новосибирской области.
Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали 13 человек.
-Скончались мужчины в возрасте 41, 63, 66, 69, 70, 73 лет и женщины в возрасте 56, 66, 71, 82, 83, 88, 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 665 человек, - сообщили в оперативном штабе 21 ноября.
В ковидных госпиталях региона сейчас с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 3942 пациента, среди них 60 детей.
370 человек находятся в реанимации, в том числе 63 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.