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В ковидных госпиталях Новосибирской области лечатся 60 детей на 21 ноября. Диагноз "коронавирус" подтвержден не у всех

9:28:4811/21/2021
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За прошедшие сутки в регионе выявили 399 новых зараженных, жертвами коронавируса стали 13 человек. 

399 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. Фото: Минздрав Новосибирской области

В воскресенье стали известны новые данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за прошедшие сутки на 21 ноября в области выявили 399 новых зараженных. И теперь общая численность заболевших составляет 79 167 человек. Среди зараженных 8076 - дети.

Выздоровели от ковида за минувшие сутки 58 пациентов, всего - 56 546 жителей Новосибирской области.

Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали 13 человек.

-Скончались мужчины в возрасте 41, 63, 66, 69, 70, 73 лет и женщины в возрасте 56, 66, 71, 82, 83, 88, 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 665 человек, - сообщили в оперативном штабе 21 ноября.

В ковидных госпиталях региона сейчас с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 3942 пациента, среди них 60 детей.

370 человек находятся в реанимации, в том числе 63 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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