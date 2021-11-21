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Дерипаска и Ходорковский поспорили о «бессмертии» Путина

10:11:1411/21/2021
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Ходорковский считает, что Дерипаска верит в вечное правление Путина, тот в ответ спросил, служил ли бывший глава ЮКОСа в армии и откуда у него были деньги на покупку компании.

Олег Дерипаска поспорил с Ходорковским. Фото: Wikimedia Commons

Значение возможного ухода Владимира Путина с поста президента в будущем стало предметом очередного спора между Ходорковским и Дерипаской в открытом пространстве.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Ходорковский дал комментарий по поводу проекта резолюции, внесенного в конгресс США, по поводу непризнания легитимности Путина как президента, если он продолжит оставаться у власти после 2024 года. Алексей Венедиктов задал вопрос бывшему главе ЮКОСа и Ходорковский ответил, что считает резолюцию серьезной угрозой.

- Там демонстрируется крайне внимательное отношение к тем аргументам, которые выдвигаются в российском обществе по поводу легитимности избрания Путина в 24-м году, если он туда пойдет. И это достаточно серьезно, потому что такое обсуждение, если оно будет иметь место, и если оно будет развиваться, оно будет вести к делегитимации режима в международном общественном восприятии, — пояснил Ходорковский.

По словам бизнесмена, в стране сейчас нет возможности для того, чтобы выпустить пар, что обычно происходит, когда меняется руководитель. Он задается вопросом — не все же думают, что правление Путина может длиться более десяти лет. И отметил, что к числу тех, кто думает, что Путин вечен, можно отнести Дерипаску.

Ответ от основателя UC Rusal пришел через Telegram. Он назвал Ходорковского иконоборцем.

- Свержение, наказание, повешенье, конфискация, кровь — именно на этих неизбежных действиях будет воздвигнута “прекрасная Россия будущего” Ходорковского-Навального, — отметил Дерипаска.

Бизнесмен напомнил, что Ходорковский предлагал себя для того, чтобы встать у руля правительства на время переходного периода и добавил, что Путин по закону может еще на два срока избираться в качестве президента. Дерипаска поинтересовался, откуда у главы ЮКОСа были деньги на покупку компании и служил ли тот в армии, чтобы иметь право занимать пост федерального чиновника.

- Ведь в армии, когда слышишь команду “рота к бою”, ты точно понимаешь, что бессмертных людей не бывает…, — завершил Дерипаска свой пост.

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президентспорновый срокбессмертиеВладимир ПутинМихаил ХодорковскийОлег Дерипаска
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