В чем встречать Новый 2022 год? Какие цвета в одежде любит Тигр?

Ноябрь уже подходит к концу и уступит место первому зимнему месяцу — декабрю. Вместе с ним к нами придет новогодняя суета, мысли о подарках для всех близких нам людей, о новогоднем столе, а также о том, в каком образе появиться в новогоднюю ночь перед множеством гостей. Предстоящий 2022 год пройдет под покровительством Водяного Тигра, который считается животным свободолюбивым и с презрением относящимся к излишней роскоши. Он имеет свой вкус на многие вещи, в том числе и на наряды, в которых люди будут встречать его пришествие. Чтобы получить благословение покровителя года, необходимо прислушиваться к его вкусам и предпочтениям и избегать цветов-раздражителей, чтобы не лишить себя удачи и не привлечь беду.
Для начала стоит понять, какие цвета больше Водяному тигру по вкусу. По мнению астрологов, покровитель года предпочитает следующие цвета:
• все оттенки синего (желательно благородные)
• все оттенки голубого
• все оттенки бирюзового
• черный
• все оттенки коричневого (например, песочный, кофейный)
• все оттенки зеленого
• золотой
• серебряный
• бронзовый
• кремовые оттенки
Яркие цвета в новогоднем образе лучше не использовать, поскольку для зоркого глаза Водяного тигра они являются раздражителями. Кроме того, избегайте ярких расцветок, неоновых цветов и принтов в стиле «тигриных полосок», иначе символ года с огромной вероятностью воспримет вас своим соперником и будет подстраивать для вас в течение года множество неприятностей.
После определения цвета можно переходить к выбору фасона платья. В 2022 году лучше всего обратить внимание на следующие фасоны:
• платья с рукавами-фонариками, объемными рукавами из шелка и атласа, хлопка
• платья с рюшами, воланами и оборками из невесомых тканей
• платья из легких тонких тканей с бельевой подкладкой в виде платья на бретелях
• платья в бельевом стиле из атласа или шелка (открытые плечи, отсутствие горловины, со сборками, на тонких бретелях)
• платья ассиметричного кроя
• платья из бархата или шифона с ремнем
• платья-жакеты
Следует помнить, что платье необходимо подбирать в соответствии с вашей фигурой. Например, девушкам с фигурой «груша» лучше всего подойдут платья с объемными рукавами, а бельевые платья лучше надеть в новогоднюю ночь только стройным и утонченным девушкам.