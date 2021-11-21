Какую традицию передали ямщики современным таксистам: что нужно сделать важного 22 ноября каждому водителю такси и маршрутки

22 ноября отмечается народный праздник - Матрены зимние. Этот день отмечается с 2015 года и вспоминают в эту дату Матрону Константинопольскую.
Матрона была рождена в Пергии. Когда она достигла неопределенного возраста, то была выдана замуж за Дометиана и у них родилась дочка. После рождения дочери супруги переехали жить в Константинополь. Женщина стала проявлять интерес к молитвам и богослужениям и после того, как она познакомилась двумя старицами, то она решила оставить мирскую жизнь и посвятить ее служению Богу. Свою дочь Матрона оставила на воспитание женщине и ушла в мужской монастырь, коротко подстригшись. Матрона выдавала себя за мужчина по имени Вавила.
Через несколько месяцев игумену приснился сон, в котором можно было понять, что Вавилу - это не мужчина, а женщина. Игумен вызвал Матрону на разговор и та рассказала о своей жизни, после чего она была направлена в Емес, где вскоре стала настоятельницей.
Слава о Матрене распространилась очень быстро, она помогала людям принять христианство и наставляла на путь истинный. Умерла преподобная Матрона в возрасте 100 лет.
Традиции дня.
1. В этот день принято было заваривать настои из целебных трав.
2. 22 ноября женщины традиционно пересматривали свои вещи и те, которые не нужны были отдавали нуждающимся.
3. Ямщики, которые получали деньги за извод от седока, класть монетку под пятку, такой ритуал необходим был для привлечения следующего клиента. Традиция дошла и до наших дней, так поступают водители такси и автобусов сегодня.