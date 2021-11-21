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В Госдуме хотят расширить использование материнского капитала ради поддержки регионов с плохой рождаемостью

10:40:2311/21/2021
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Депутат Нилов внес предложение платить за каждого ребенка. Таким образом, он считает, можно улучшить демографическую ситуацию в стране.

За появление детей могут платить больше. Фото: PxHere

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов предложил расширить права россиян на материнский капитал, выплачивая его на третьего и последующих детей в регионах со сложной демографической ситуацией. Об этом сообщает URA.ru.

Депутат рассказал, что данный законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента. В нем речь идет о регионах, в которых рождается мало детей и смертность превышает рождаемость. Нилов отметил, что размер предлагаемого капитала составит 503 237 рублей — столько же, сколько положено на первого ребенка в 2022 году.

Как пояснил парламентарий, в случае принятия законопроекта будут поддержаны многодетные семьи. Кроме того, отцы-одиночки, усыновившие детей, также должны стать получателями госпомощи.

Ранее в правительственной комиссии одобрили расширение прав отцов на получение маткапитала. Его в ближайшее время внесут в ГД.

В 2021 году маткапитал составил 483 881 рубль. На второго ребенка, как родившегося, так и усыновленного, выплачивают 155 550 рублей. В 2022 году размер маткапитала составит 503 тысячи рублей, на второго ребенка выплатят 665 тысяч.

С 1 января 2022 года размер прожиточного минимума станет больше на 8,6%, что позволит увеличить выплаты и пособия, которые рассчитываются от данного показателя.

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