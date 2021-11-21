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Везли закапывать: В Ленобласти задержали троих подозреваемых в убийстве человека, чей труп выпал из багажника Mitsubishi в момент ДТП

10:33:2011/21/2021
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По предварительной версии, убитый Казинян выпивал со знакомыми в гаражном кооперативе "Лагуна", где он ремонтировал автомобили. Его лишили жизни в ходе конфликта.

Ян и Егор подозреваются в убийстве. Фото: Telegram / SHOT

В Ленинградской области задержали подозреваемых в убийстве человека, чей труп выпал из багажника автомобиля утром 21 ноября при ДТП на трассе А-121 "Сортавала".  Ими оказались 26-летний Ян и 23-летний Егор, передает телеграм-канал SHOT. Они везли тело убитого в лес, чтобы закопать. Для этого они приготовили лопаты и веревки, которые нашли в машине.

Личность убитого тоже установлена - 50-летний Аркади Казинян, владелец шиномонтажки. По другой версии - он маляр гаражного кооператива.

Стали известны подробности событий, предшествовавшие ДТП в Ленобласти, когда вскрылось убийство.

По предварительной версии, Казинян выпивал со знакомыми в гаражном кооперативе "Лагуна", где он ремонтировал автомобили. В какой-то момент произошел конфликт и  один из гостей убил предпринимателя, устроив пожар в гараже.

Уточняется, что Аркади избил Яна, тот для мести позвал в качестве подмоги Егора и вместе они приехали на шиномонтажку обидчика.

Тело убитого решили закопать в лесу, но по пути пьяный водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и врезался в отбойник. В этот момент багажник открылся и из него вывалился труп с перерезанным горлом, сообщал "Курьер.Среда".

По данным РЕН ТВ, незадолго до трагедии в гаражи приходили правоохранители с проверкой сведений о незаконной скупке металла.

Позже стало известно, что задержали троих человек, сбежавших из машины после ДТП на трассе. Имеет ли отношение к расправе третий, пока неизвестно.

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