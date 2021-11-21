Валерия Гаркалина похоронят рядом с горячо любимой женой на старинном Миусском кладбище Москвы

Актера театра и кино Валерия Гаркалина похоронят рядом с его женой Екатериной, которая ушла из жизни 12 лет назад. Сам артист умер в ночь на 20 ноября 2021 года.
В пресс-службе ГИТИСа сообщили, что церемония прощание с Гаркалиным начнется в учебном театре с 11.00 до 13.00 во вторник, 23 ноября. После трех часов дня пройдет отпевание и похороны на старинном Миусском кладбище на севере Москвы рядом с могилой Екатерины Гаркалиной.
Ректор ГИТИСА Григорий Заславский обратился ко всем, кто собирается проводить в последний путь артиста и педагога, отказаться от посещения церемонии прощания тем, кто ощущает симптомы даже ОРВИ, так как QR-коды проверять не будут.
Как сообщал "Курьер.Среда", причиной смерти Валерия Гаркалина стала полиорганная недостаточность. Он умер в больнице в Коммунарке в возрасте 67 лет. Перед смертью состояние Гаркалина резко ухудшилось - развился пневмоторакс, стали отказывать органы, случился септический шок.
Его положили в больницу 2 октября с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Позже его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, говорили о возможной ампутации руки. Смерть зафиксировали в 00.30 субботы 20 ноября.