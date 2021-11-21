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Валерия Гаркалина похоронят рядом с горячо любимой женой на старинном Миусском кладбище Москвы

11:09:1711/21/2021
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Прощание с народным артистом России состоится 23 ноября в ГИТИСе, где он преподавал. QR-коды проверять не будут.

Валерий Гаркалин упокоится рядом с горячо любимой женой. Фото: Википедия
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умершего актера Валерия Гаркалина похоронят 23 ноября

Умершего актера Валерия Гаркалина похоронят 23 ноябряПричину смерти актера Валерия Гаркалина назвали врачиЕщё 1098 новости

Актера театра и кино Валерия Гаркалина похоронят рядом с его женой Екатериной, которая ушла из жизни 12 лет назад. Сам артист умер в ночь на 20 ноября 2021 года.

В пресс-службе ГИТИСа сообщили, что церемония прощание с Гаркалиным начнется в учебном театре с 11.00 до 13.00 во вторник, 23 ноября. После трех часов дня пройдет отпевание и похороны на старинном Миусском кладбище на севере Москвы рядом с могилой Екатерины Гаркалиной.

Ректор ГИТИСА Григорий Заславский обратился ко всем, кто собирается проводить в последний путь артиста и педагога, отказаться от посещения церемонии прощания тем, кто ощущает симптомы даже ОРВИ, так как QR-коды проверять не будут.

Как сообщал "Курьер.Среда", причиной смерти Валерия Гаркалина стала полиорганная недостаточность. Он умер в больнице в Коммунарке в возрасте 67 лет. Перед смертью состояние Гаркалина резко ухудшилось - развился пневмоторакс, стали отказывать органы, случился септический шок.

Его положили в больницу 2 октября с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Позже его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, говорили о возможной ампутации руки. Смерть зафиксировали в 00.30 субботы 20 ноября.

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