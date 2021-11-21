Правительство даст на доплаты пенсионерам свыше 1 млрд рублей. В список получателей попала Новосибирская область

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 ноября подписал распоряжение о выделении более 1,1 миллиарда рублей субъектам РФ на социальные доплаты неработающим пенсионерам, сообщили в воскресенье на сайте кабинета министров.
-Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Среди таких регионов — Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, — говорится в документе.
Социальные доплаты получат неработающие пенсионеры, материальное обеспечение которых оказалось ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе для этой категории граждан.
Уточняется, что опрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 17 ноября. Пока распоряжение главы правительства не опубликовано.
По информации правительства Новосибирской области, величина прожиточного минимума на 2022 год в расчете на душу населения установлена в размере 12 775 рублей, для пенсионеров - 10 987 рублей. В 2021 году новосибирские пенсионеры получают ежемесячно не менее 10 378 рублей - таков их прожиточный минимум сейчас.
Впрочем, после последних инициатив президента Владимира Путина, пенсионеры могут получать больше. Глава государства распорядился повысить прожиточный минимум в следующем году на 8,6% - в соответствии с ростом инфляции.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в России с 1 января 2022 года меняют правила выплаты пенсии.