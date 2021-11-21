Почему в период магнитных бурь лучше воздержаться от алкоголя и нагрузок. Чем это может грозить?

Ежемесячно на Земле происходит около 3-4 магнитных бурь. Количество и сила геоудара зависит от того, какой силы вспышки на Солнце, так как магнитные бури на нашей планете провоцируют именно они.
От геоударов чаще всего страдают люди, которые подвержены хроническим заболеваниям, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. В зоне риска пожилые люди и те, чье давление нестабильно. Чтобы минимизировать влияние магнитной бури на организм человека, необходимо знать заранее, когда они состоятся. Накануне стоит прогуляться полчаса на свежем воздухе и как следует выспаться. Проснувшись, сделайте зарядку, без резких наклонов и рывков. Физическую работу в дни магнитных бурь стоит отложить на другой день. Работа, которая требует концентрации внимания, необходимо свести к минимуму. Посещение спортивных залов в эти дни стоит отложить.
Геоудары провоцируют перемены настроения и повышенную эмоциональную возбудимость. Поэтому стоит контролировать свои эмоции и постараться сохранять спокойствие. Стоит пересмотреть свой рацион и отказаться от соленой, острой и жареной пищи. Ограничить употребление кофе и алкоголя.
Для людей, страдающий перепадами артериального давления, необходимо, чтобы под рукой был тонометр, чтобы человек при ухудшении своего состояния здоровья мог оценить его и принять необходимые меры. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны проконсультироваться с терапевтом и запастись необходимыми медикаментозными средствами.