Новолуние и Полнолуние декабря 2021: точные даты, время и окончание коридора затмений

Ежемесячно случается и новолуние, и полнолуние. Это очень сильное по энергетики время, поэтому всем людям стоит с осторожностью относиться к этому влиянию. 19 ноября произойдет частичное лунное затмение, а также полная Луна, 4 декабря затмение Солнца. Временные рамки начиная с 19 ноября по 4 декабря называются коридором затмений. Влияние данного природного явления люди смогут ощутить на себе за несколько дней до самого события.
Иногда можно услышать другое название коридора затмений - кармический. Полная Луна ежемесячно обновляет эмоциональный фон человека. Это время хорошо подойдёт для работы над собой и своим внутренним миром.
Затмение состоится на оси Телец-Скорпион. Это время благоприятно будет влиять на деньги, работу и личные переживания человека. Высок риск конфликтных ситуаций, так как люди будут вести себя несдержанно и даже вызывающе.
Затмение Луны будет искушать человека, стоит отдавать отчет своим действиям. Для того, чтобы впустить в свою жизнь новые эмоции и события, необходимо оценить свои поступки со стороны. Проведите время наедине с самим собой и сделайте работу над ошибками, чтобы не наступить нате же грабли.
Что необходимо сделать во время коридора затмений.
1. Это время хорошо подойдет для того, чтобы избавиться от ненужного. Это касается отношений и вещей. Если у вас возникли сомнения заканчивать или нет, то смело заканчивайте.
2. Не стоит общаться с малознакомыми людьми. Из-за того, что эмоциональный фон в эти дни будет нестабилен, то могут возникать ссоры и конфликты. Хорошо подходит коридор затмений для того, чтобы просить прощение и прощать самим.
3. Все решения, принятые в период коридора затмений, должны быть обдуманные и взвешенные. Изменить их потом не удастся.
4. Не стоит заниматься решением важных вопросов, вести переговоры в это время.
5. Сны в это время будут пропитаны особым смыслом, расшифровать который смогут не все.