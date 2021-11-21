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Заговор для привлечения денег на покупку квартиры, как правильно проводить, чтобы появилась возможность приобрести жилье без ипотеки

4:00:5211/21/2021,Анна Филатова
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После того, как объект недвижимости куплен, поблагодарите Вселенную за помощь.

Два действенных обряда на покупку квартиры-мечты.
Два действенных обряда на покупку квартиры-мечты. Фото: Рixabay.com

Купить квартиру в современном мире очень непросто. Многие годами на нее копят, берут кредиты и ипотеку. Как приобрести собственную жилплощадь, не прибегая к заемным средствам? Существуют заговоры, которые обязательно дадут результат и квартиру можно будет купить за наличные деньги.

Как работает заговор.
1. Читать заговоры необходимо на растущую Луну. Именно в эти дни необходимо проводить ритуалы на приобретение недвижимости.
2. Не должно быть ни грамма сомнения в результате проводимого заговора, иначе такой обряд не даст результатов.
3. Заговор стоит выучить, читать с листка бумаге недопустимо.
4. Проводить обряд необходимо в комнате, где нет посторонних людей.
5. Нельзя рассказывать о том, что вы проводили обряд.
6. После того, как объект недвижимости куплен, поблагодарите Вселенную за помощь.

1. Заклинание перед тем, как вы идете смотреть квартиру.

Перед выходом из дома, перед просмотром необходимой недвижимости стоит прочитать заклинание:


Благодаря этим словам вам начнет покровительствовать Вселенная. Если квартира, которую человек смотрит не принесет ему счастья, то Вселенная обязательно даст знак, так чтобы человек понял.

2. Заклинание проводимое со свечами из храма.
Обряд стоит совершить дома накануне встречи с продавцом квартиры.

Три свечи ставят на стол и зажигают по очереди. После этого читают заклинание:


Свечи нельзя тушить, необходимо подождать пока они догорят. Все это время необходимо думать о желаемой жилплощади. То, что останется от свечей стоит завернуть в белую материю и закопать на улице под деревом. Уже в ближайшее время вы сможете жить в квартире своей мечты.

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квартирапокупкаобряд
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