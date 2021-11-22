Перепутали эмбрионы: родители подали в суд на клинику по лечению бесплодия в США

Пара в Калифорнии, которая родила ребенка от чужих родителей после путаницы с эмбрионами, подает в суд на клинику репродуктологии. Родители со слезами на глазах описали свой травматический опыт. «Это кошмар, который будет преследовать нашу семью всю жизнь», - сказал отец.
Пара из Лос-Анджелеса со слезами на глазах описала «травму», которую они пережили перед прессой в понедельник. В судебном процессе они также хотели привлечь внимание к распространенным неудачам, халатности и отсутствию контроля в бизнесе искусственного оплодотворения, сказал их адвокат Адам Вольф, пишет Focus Online.
После экстракорпорального оплодотворения в клинике в Лос-Анджелесе в сентябре 2019 года у пары родилась девочка. У него сразу же возникли сомнения, потому что у ребенка была гораздо более темная кожа и черные как смоль волосы, сказал отец. Они полюбили новорожденного, но сомнения остались.
Через два месяца генетический тест показал, что это не ее биологический ребенок. После путаницы ее эмбрион был передан другой паре, чей ребенок родился через неделю.
Младенцам было четыре месяца, когда обе пары поменялись местами в январе 2020 года, и каждая получила обратно своих биологических детей. «Я родила этого странного ребенка, кормила грудью и полюбила его, а потом мне пришлось отказаться от него», - со слезами на глазах сказала мать. При этом она пропустила первые несколько месяцев жизни собственного ребенка. Это также было травмой для ее пятилетней дочери, которой внезапно пришлось отказаться от своей младшей сестры ради еще одного ребенка. «Это кошмар, который будет преследовать нашу семью всю жизнь», - сказал отец.
Адвокаты настаивают на компенсации эмоциональной травмы и компенсации финансовых затрат по иску. Вторая заинтересованная пара также хотела подать иск, сказал адвокат Адам Вольф.