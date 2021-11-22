Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Эксперты: нужно ли носить маски и соблюдать дистанцию после вакцинации?

7:00:2211/21/2021
0

Предыдущие обзоры не были достаточно надежными, чтобы позволить исследователям сделать твердые выводы об эффективности таких мер в снижении показателей заболеваемости COVID-19.

Некоторые меры личной защиты и социальные меры, включая мытье рук, ношение масок и физическое дистанцирование, связаны со снижением заболеваемости COVID-19 и должны быть продолжены наряду с вакцинацией. Фото: Pixabay.com

Некоторые меры личной защиты и социальные меры, включая мытье рук, ношение масок и физическое дистанцирование, связаны со снижением заболеваемости COVID-19 и должны быть продолжены наряду с вакцинацией, предлагают эксперты после обзора последних данных в BMJ сегодня.

Однако они говорят, что более строгие меры, такие как блокировка и закрытие границ, школ и рабочих мест, нуждаются в дальнейшей оценке, чтобы взвесить их потенциальное негативное воздействие на население в целом, пишет medicalxpress.com.

Известно, что меры общественного здравоохранения (или нефармацевтические) полезны в борьбе с респираторными инфекциями, такими как грипп, и страны по всему миру принимают различные меры общественного здравоохранения для сдерживания распространения SARS-CoV-2.

Тем не менее, предыдущие обзоры не были достаточно надежными, чтобы позволить исследователям сделать твердые выводы об эффективности таких мер в снижении показателей заболеваемости COVID-19.

Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, исследователи просмотрели базы данных в поисках исследований, в которых оценивалась эффективность мер общественного здравоохранения в снижении заболеваемости COVID-19, передачи SARS-CoV-2 и смертности от COVID-19.

В целом 72 исследования соответствовали их критериям включения, из которых 35 оценивали индивидуальные меры общественного здравоохранения и 37 оценивали множественные меры общественного здравоохранения.

Из 35 исследований индивидуальных показателей 34 были наблюдательными, а одно - рандомизированным контролируемым. Они проводились в Азии (11), США (9), Европе (7), Ближнем Востоке (3), Африке (3), Южной Америке (1) и Австралии (1).

Результаты 8 из этих 35 исследований были детально проанализированы, что показало статистически значимое снижение заболеваемости COVID-19 на 53% при ношении маски и на 25% при физическом дистанцировании.

Мытье рук также показало существенное снижение заболеваемости COVID-19 на 53%, хотя это не было статистически значимым после поправки на небольшое количество включенных исследований.

Детальный анализ был невозможен для других мер, включая карантин и изоляцию, всеобщую изоляцию и закрытие границ, школ и рабочих мест, из-за различий в дизайне исследований, показателях результатов и качестве.

Исследователи отмечают, что высококачественные доказательства эффективности мер общественного здравоохранения все еще ограничены. Однако их комплексная стратегия поиска для выявления и отбора исследований для обзора свела к минимуму систематическую ошибку и предполагает, что результаты являются надежными.

Таким образом, они приходят к выводу, что личные и социальные меры, включая мытье рук, ношение масок и физическое дистанцирование, эффективны для снижения заболеваемости COVID-19, в то время как необходимы более строгие меры, такие как блокировка и закрытие границ, школ и рабочих мест. должны быть тщательно оценены путем взвешивания потенциальных негативных последствий этих мер для населения в целом ».

Необходимы дальнейшие исследования для оценки эффективности мер общественного здравоохранения после адекватного охвата вакцинацией, заявляет ведущий автор доктор Стелла Талик из Университета Монаша, Австралия.

Отсутствие качественных исследований мер общественного здравоохранения в отношении COVID-19 является пандемической трагедией, утверждают исследователи под руководством профессора Пола Глаззиу из Университета Бонда, Австралия, в связанной редакционной статье.

Принимая во внимание центральную важность мер общественного здравоохранения и социальных мер для первоначального контроля над пандемией, неопределенности и противоречия вокруг их последствий, а также огромные исследовательские усилия, прилагаемые к разработке вакцин и лекарств, такое отсутствие инвестиций в исследования мер общественного здравоохранения вызывает недоумение - Они объясняют, что всего 4% глобального финансирования исследований COVID-19.

Они указывают на недавнюю инициативу Всемирной организации здравоохранения, поддержанную правительством Норвегии, по укреплению «глобальной доказательной базы для предоставления действенных и основанных на фактах рекомендаций по таким мерам для лиц, принимающих решения», как положительное событие.

Но они предупреждают, что это возможно только в том случае, если мировое сообщество исследователей общественного здравоохранения, практикующих врачей и лиц, принимающих решения, будет готово и имеет возможность проводить столь необходимые испытания, а спонсоры готовы их финансировать.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
вирусисследованиязаражениепандемияCOVID-19 вакцинаВакцинация.BMJСтелла ТаликПол Глаззиу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы укололись?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Эксперты: нужно ли носить маски и соблюдать дистанцию после вакцинации?
7:00:22 11/21/2021
Эксперты: нужно ли носить маски и соблюдать дистанцию после вакцинации?
Вакцина от коронавируса: скрытый побочный эффект может разрушить жизни людей
6:30:16 11/21/2021
Вакцина от коронавируса: скрытый побочный эффект может разрушить жизни людей
Введение во храм Богородицы 4 декабря: Что нужно делать, а что категорически нельзя. Приметы праздника. Текст самой важной молитвы
6:15:32 11/21/2021
Введение во храм Богородицы 4 декабря: Что нужно делать, а что категорически нельзя. Приметы праздника. Текст самой важной молитвы
Почему в Африке очень низкая смертность от коронавируса: Учёные ищут ответ
6:00:08 11/21/2021
Почему в Африке очень низкая смертность от коронавируса: Учёные ищут ответ
Кто более заразен при заболевании коронавирусом: вакцинированные или невакцинированные?
5:30:19 11/21/2021
Кто более заразен при заболевании коронавирусом: вакцинированные или невакцинированные?
Заговор для привлечения денег на покупку квартиры, как правильно проводить, чтобы появилась возможность приобрести жилье без ипотеки
4:00:52 11/21/2021
Заговор для привлечения денег на покупку квартиры, как правильно проводить, чтобы появилась возможность приобрести жилье без ипотеки
Картирование мозга может показать, как все 100 млрд клеток мозга работают вместе
3:30:11 11/21/2021
Картирование мозга может показать, как все 100 млрд клеток мозга работают вместе
Новолуние и Полнолуние декабря 2021: точные даты, время и окончание коридора затмений
3:00:24 11/21/2021
Новолуние и Полнолуние декабря 2021: точные даты, время и окончание коридора затмений
Исследование показало, почему употребление пива может оказаться полезным для мужчин
2:30:20 11/21/2021
Исследование показало, почему употребление пива может оказаться полезным для мужчин
Почему в период магнитных бурь лучше воздержаться от алкоголя и нагрузок. Чем это может грозить?
2:00:34 11/21/2021
Почему в период магнитных бурь лучше воздержаться от алкоголя и нагрузок. Чем это может грозить?