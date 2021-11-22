Эксперты: нужно ли носить маски и соблюдать дистанцию после вакцинации?

Некоторые меры личной защиты и социальные меры, включая мытье рук, ношение масок и физическое дистанцирование, связаны со снижением заболеваемости COVID-19 и должны быть продолжены наряду с вакцинацией, предлагают эксперты после обзора последних данных в BMJ сегодня.
Однако они говорят, что более строгие меры, такие как блокировка и закрытие границ, школ и рабочих мест, нуждаются в дальнейшей оценке, чтобы взвесить их потенциальное негативное воздействие на население в целом, пишет medicalxpress.com.
Известно, что меры общественного здравоохранения (или нефармацевтические) полезны в борьбе с респираторными инфекциями, такими как грипп, и страны по всему миру принимают различные меры общественного здравоохранения для сдерживания распространения SARS-CoV-2.
Тем не менее, предыдущие обзоры не были достаточно надежными, чтобы позволить исследователям сделать твердые выводы об эффективности таких мер в снижении показателей заболеваемости COVID-19.
Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, исследователи просмотрели базы данных в поисках исследований, в которых оценивалась эффективность мер общественного здравоохранения в снижении заболеваемости COVID-19, передачи SARS-CoV-2 и смертности от COVID-19.
В целом 72 исследования соответствовали их критериям включения, из которых 35 оценивали индивидуальные меры общественного здравоохранения и 37 оценивали множественные меры общественного здравоохранения.
Из 35 исследований индивидуальных показателей 34 были наблюдательными, а одно - рандомизированным контролируемым. Они проводились в Азии (11), США (9), Европе (7), Ближнем Востоке (3), Африке (3), Южной Америке (1) и Австралии (1).
Результаты 8 из этих 35 исследований были детально проанализированы, что показало статистически значимое снижение заболеваемости COVID-19 на 53% при ношении маски и на 25% при физическом дистанцировании.
Мытье рук также показало существенное снижение заболеваемости COVID-19 на 53%, хотя это не было статистически значимым после поправки на небольшое количество включенных исследований.
Детальный анализ был невозможен для других мер, включая карантин и изоляцию, всеобщую изоляцию и закрытие границ, школ и рабочих мест, из-за различий в дизайне исследований, показателях результатов и качестве.
Исследователи отмечают, что высококачественные доказательства эффективности мер общественного здравоохранения все еще ограничены. Однако их комплексная стратегия поиска для выявления и отбора исследований для обзора свела к минимуму систематическую ошибку и предполагает, что результаты являются надежными.
Таким образом, они приходят к выводу, что личные и социальные меры, включая мытье рук, ношение масок и физическое дистанцирование, эффективны для снижения заболеваемости COVID-19, в то время как необходимы более строгие меры, такие как блокировка и закрытие границ, школ и рабочих мест. должны быть тщательно оценены путем взвешивания потенциальных негативных последствий этих мер для населения в целом ».
Необходимы дальнейшие исследования для оценки эффективности мер общественного здравоохранения после адекватного охвата вакцинацией, заявляет ведущий автор доктор Стелла Талик из Университета Монаша, Австралия.
Отсутствие качественных исследований мер общественного здравоохранения в отношении COVID-19 является пандемической трагедией, утверждают исследователи под руководством профессора Пола Глаззиу из Университета Бонда, Австралия, в связанной редакционной статье.
Принимая во внимание центральную важность мер общественного здравоохранения и социальных мер для первоначального контроля над пандемией, неопределенности и противоречия вокруг их последствий, а также огромные исследовательские усилия, прилагаемые к разработке вакцин и лекарств, такое отсутствие инвестиций в исследования мер общественного здравоохранения вызывает недоумение - Они объясняют, что всего 4% глобального финансирования исследований COVID-19.
Они указывают на недавнюю инициативу Всемирной организации здравоохранения, поддержанную правительством Норвегии, по укреплению «глобальной доказательной базы для предоставления действенных и основанных на фактах рекомендаций по таким мерам для лиц, принимающих решения», как положительное событие.
Но они предупреждают, что это возможно только в том случае, если мировое сообщество исследователей общественного здравоохранения, практикующих врачей и лиц, принимающих решения, будет готово и имеет возможность проводить столь необходимые испытания, а спонсоры готовы их финансировать.