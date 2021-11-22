Сильные боли в спине после беременности и родов: как их прекратить?

После рождения сына Кайлина Вильма Макдональд ожидала недолгих болей и болей.
Но время шло, и она страдала от боли в пояснице, которая была настолько мучительной, что даже выбраться из кресла было нелегко, пишет dailymail.co.uk.
Тем не менее, когда 38-летняя Вильма, диетолог, направила ее терапевт к физиотерапевту Национальной службы здравоохранения, ей сказали, что это обычное последствие родов, и она скоро вернется к нормальной жизни.
Только боль усилилась. Фактически, Вильма пережила почти три года дискомфорта, прежде чем, наконец, ей поставили диагноз диастаз прямых мышц живота (DR), состояние, при котором левая и правая стороны больших мышц в передней части живота разделяются - из-за расширения матки - во время беременности и терпят неудачу. воссоединиться после рождения.
Помимо того, что это болезненно, оно вызывает эффект «купирования» в желудке, что означает, что некоторые женщины все еще выглядят беременными еще долгое время после родов, что для многих является источником страданий. Исследование, проведенное норвежскими врачами в 2016 году среди 300 впервые беременных женщин, показало, что у 45 процентов по-прежнему был диастаз прямой кишки через шесть месяцев после родов, а у 32 процентов возникли проблемы через 12 месяцев.
Несмотря на то, что эта проблема затрагивает около трети женщин во время беременности, многие говорят, что им сложно поставить диагноз, не говоря уже о том, чтобы их предупредили о рисках во время беременности.
Писательница и телеведущая Кейтлин Моран недавно сообщила, что недиагностированный диастаз прямых мышц живота был скрытой причиной ее длительной боли в спине. Кейтлин, которой с тех пор была сделана операция по исправлению проблемы, написала: «Иногда, когда я просто вставал с постели, я плакала. Мне 1000 лет ».
Помимо мучительной боли в спине - из-за того, что мышцы живота, которые должны поддерживать спину, не работают должным образом, - это может вызвать запор, мочеиспускание и плохую осанку.
Это также может привести к грыже кишечника - когда ткани разрываются, что приводит к проталкиванию органов через отверстие - и острой боли, - объясняет Ширин Ирани, консультант-гинеколог из Бирмингема. Она говорит: «Даже если нет физических симптомов, это может иметь огромное эмоциональное воздействие из-за выпячивания. Многих больных спрашивают, беременны ли они, хотя у них уже был ребенок в возрасте до этого. Это расстраивает ».
Доктор Айша Икбал, врач общей практики из Лестера, перенесла ДР после рождения дочери 11 месяцев назад. Она говорит, что разделенные мышцы живота должны прийти в норму в течение восьми недель после родов, добавив: «Во время беременности растущая матка заставляет мышцы живота разделяться, чтобы ребенок мог расти».
Такие факторы, как вес и физическая форма - и, следовательно, мышечная сила - могут повлиять на степень серьезности диастаза, равно как и гормоны беременности, такие как эстроген, которые расслабляют мышцы живота и смягчают соединительные ткани.
Хотя стандартной классификации DR не существует, наиболее широко используемым определением является зазор в 2,7 см (примерно два пальца) между длинными мышцами живота, которые проходят от ребер к лобковой кости. Д-р Икбал, подозревая, что она страдает этим заболеванием, обратилась за помощью к частному физиотерапевту.
«Большая проблема заключается в том, что женщины не осознают или не осведомлены о том, что диастаз прямых мышц живота - это вещь, - говорит она. «Помимо того, что я терапевт, я работаю тренером по снижению веса и часто встречаю женщин, которые думают, что беременность заставляет их выглядеть из-за абдоминального жира. Они никогда не думают, что это могут быть слабые мышцы живота ».
И они не понимают, что потеря веса не поможет справиться с выпуклостью, если она вызвана ДР.
Элейн Фаркухарсон, спортивный физиотерапевт из Уэймута, Дорсет, которая также перенесла ДР, говорит, что она часто лечила женщин, состояние которых игнорировалось и приводило к возникновению проблем. «Я вижу бесчисленное количество женщин, у которых, скажем, проблемы с плечами или тазовыми суставами, потому что у них есть ДР и они неправильно используют свои мышцы.
«Никто не проверяет это. Некоторые врачи не считают это важным, поэтому женщинам приходится решать это самостоятельно. Тем не менее, это оказывает огромное влияние на психическое здоровье, потому что заставляет женщин чувствовать себя ужасно ».
Ирония заключается в том, что проблему очень легко диагностировать - осторожно прощупывая живот, чтобы найти разрыв между мышцами.
Для Вильмы Макдональд ее беременность 2017 года была хрестоматийной, несмотря на то, что ее 7-фунтовый мальчик появился на свет только после того, как она рожала в течение 36 часов. Она говорит: «У меня не было никакого обезболивающего, кроме газа и воздуха.
«Моя партнерша, сестра и родители все ждали, чтобы помочь. Я чувствовал, что все в порядке ».
Тем не менее, молодая мать ростом 5 футов 1 дюйм вскоре начала чувствовать, что что-то не так. Когда боль в спине усилилась, Вильма, которая живет в Эдинбурге со своим партнером Эндрю Нессом, 42 года, и Кайлином, потеряла силу в своих основных (брюшных) мышцах, которые стабилизируют и контролируют таз и позвоночник.
«Когда я пыталась встать с постели, у меня не было напряжения в спине», - говорит она. «Я не мог напрячь мышцы или согнуть их, и мой живот имел форму купола, если я сидел или наклонялся определенным образом.
«Я все время чувствовал тупую боль в спине, и мне пришлось попытаться компенсировать то, как я носил Кайлин. Я знала, что у меня только что родился ребенок, но ожидала, что через пару месяцев почувствую себя лучше. Однако это никуда не делось.
«Если бы я шел, у меня бы заболела спина через 45 минут. И вставать со стула было очень тяжело, потому что я не мог оказывать никакого давления на среднюю часть, которую вы используете для этого.
«Между тем у меня было небольшое подтекание мочи, моя спина стала больше выгибаться, и моя осанка была очень плохой, поэтому моя задница торчала наружу. Я смотрел на себя в зеркало и пытался выпрямиться, но просто не мог этого сделать ».
Когда Вильма, наконец, добралась до физиотерапевта NHS после шестинедельного ожидания, ей только сказали, что «после родов я чувствую себя нормально». Менее чем через 20 минут меня уволили и посоветовали заняться пилатесом, чтобы укрепить мышцы. Только когда Целиану было три года, и после нескольких бесплодных поездок к терапевту Вильма, все еще испытывая боль, наедине обратилась к физиотерапевту.
Она говорит: «Осмотрев меня, пощупав живот и проверив меня с помощью определенных упражнений, таких как легкие приседания, она пришла к выводу, что у меня большой разрыв в мышцах живота. Я был абсолютно шокирован. Я понятия не имел об этом. И я был глубоко разочарован, что диагноз был поставлен только спустя столько времени и только после частной оплаты ».
Это состояние чаще всего лечится с помощью специальной физиотерапии, чтобы укрепить мышцы и помочь им снова срастись.
Ключевой частью этого является работа над поддержанием осанки при движении и подъеме.
Это включает в себя глубокую силовую работу брюшного пресса и упражнения для мышц тазового дна для поддержки белой линии - волокнистой структуры, которая удерживает мышцы живота на определенном расстоянии друг от друга, объясняет Рут Смит из лондонской физиотерапевтической компании Complete Pilates.
Это постепенно сводит мышцы вместе. Иногда физиотерапии недостаточно, и может потребоваться операция по абдоминопластике, чтобы снова соединить разделенные мышцы.
Однако трехчасовая операция под общим наркозом классифицируется как косметическая операция и обычно не доступна в NHS. Вильме прописали целый комплекс упражнений не реже трех раз в неделю.
Она объясняет: «Сначала это было довольно неудобно, но я действительно над этим работала. В течение шести недель я заметила разницу - я могла поднять ребенка, и я могла просто сказать, что силы возвращаются в мое ядро. Когда я делал определенные упражнения, на животе не было купола.
«Мне уже четыре года, и в большинстве случаев я в порядке - я много тренируюсь, в том числе пилатес и гребной тренажер.
«Что меня расстраивает, так это то, что мне никогда не давали правильного совета. Если вы не можете позволить себе платить за помощь, поддержки просто нет. Это был долгий путь, но я уже в пути. Иначе обстоит дело с женщинами, которые просто не получают необходимой помощи ».