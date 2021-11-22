Сколько времени нужно, чтобы ревакцинация подействовала и антител стало больше?

Эксперты рекомендуют пациентам из группы высокого риска как можно скорее сделать третью вакцинацию от короны. Это должно поддерживать вашу иммунную систему на зиму. Но сколько времени нужно, чтобы этот эффект проявился и организм снова выработал больше антител?
Stiko особенно рекомендует пожилым людям и медицинским работникам провести третью вакцинацию от короны через шесть месяцев. Политики и многие вирусологи идут еще дальше: они думают, что ревакцинация имеет смысл для всех, пишет focus.de.
Например, Карстен Ватцл, врач и генеральный секретарь Немецкого общества иммунологии, объясняет в онлайн-интервью FOCUS: «Я рассматриваю третью вакцинацию не как повторную вакцинацию, а как часть обычного графика вакцинации». Он может представить, что в будущем базовая иммунизация против короны, как правило, будет состоять из трех прививок. «Это имеет смысл иммунологически, потому что иммунный ответ улучшается каждый раз, когда организм сталкивается с патогеном или вакцинацией».
Как быстро бустер улучшает иммунную систему?
Эффект от третьей вакцинации на иммунную систему наступает так же быстро, как после первой и второй дозы. «Согласно информации от BZgA, исследование, проведенное в Израиле, показало, что количество инфекций в группе с ревакцинацией снизилось в 11,3 раза по сравнению с 12 днями после введения по сравнению с группой без ревакцинации», - говорится в сообщении " Штутгартер-Нахрихтен ".
Институт Пауля Эрлиха (PEI), который отвечает за безопасность и контроль вакцин в Германии, по-видимому, даже предполагает, что иммунная защита значительно улучшится всего за одну неделю: «Согласно текущему уровню знаний, бустер вызывает воспоминания. ответ, с которым через пять-семь дней будет обеспечена защита, сопоставимая с той, что достигается после базовой иммунизации », - цитирует« Берлинер Моргенпост ». После второй вакцинации люди считаются полностью вакцинированными через 14 дней. Самое позднее к тому времени будет достигнут полный эффект от бустерной дозы, и ваша защита снова укрепится.
Что делает ревакцинация для моей защиты от коронного разряда?
Недавно проведенное в Израиле исследование показало, насколько сильно третья вакцинация может укрепить защитные силы организма. Группы риска получают ревакцинацию с середины июля. Ученые во главе с Раном Балисером из Исследовательского института Клалит в Тель-Авиве сравнили данные примерно 728 000 человек, вакцинированных тройной и двойной вакциной. Все участники получили вторую вакцинацию не менее пяти месяцев назад.
Результат: эффективность вакцинации против госпитализации из-за тяжелого течения Covid-19 была на 93% выше после третьей дозы, чем после второй. После третьей вакцинации количество тяжелых курсов можно было сократить с эффективностью на 92 процента по сравнению с двойной дозой. А эффективность предотвращения смертей после третьей вакцинации была на 81 процент выше, чем после второй.
Ревакцинация: насколько хорошо она защищает от тяжелого течения болезни.
Следует ли людям, прошедшим двойную вакцинацию, предпочесть бустерную вакцинацию?
«Я бы не стал давать общую рекомендацию, чтобы все вакцинированные люди получали ревакцинацию до Рождества», - объясняет вирусолог Мартин Штюрмер. «В большинстве случаев, вероятно, нет необходимости обновлять защиту вакцины до истечения срока». Исследования производителей вакцин ясно показали это. «Через шесть месяцев вакцины все еще были эффективны», - говорит он. Только тогда, от полугода до года после второй вакцинации, вакцинационная защита постепенно снижается.
Могу ли я сделать прививку слишком рано?
По словам Штюрмера, согласно текущему состоянию исследований, нет необходимости обновлять защиту от вакцинации раньше. Однако это не представляет опасности для здоровья. «Конечно, никто не должен делать повторную вакцинацию через две-три недели после второй вакцинации. Но примерно через пять месяцев никто не должен бояться чрезмерной иммунной реакции », - объясняет он. В Израиле, например, многие люди были вакцинированы в третий раз всего через пять месяцев после второй вакцинации.
«Если кто-то в этой стране был вакцинирован, например, в июле, и обычно получает ревакцинацию в январе, то он или она, безусловно, может записаться на прием в декабре. Пару недель не имеют большого значения », - объясняет он. Врач вакцинации или семейный врач должен решить, получит ли он фактически третью дозу до истечения шести месяцев.