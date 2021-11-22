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Благолепные открытки и поздравления в праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница» 22 ноября

12:17:5211/22/2021
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Икона Божией Матери «Скоропослушница» получила такое название от того, что в скором времени и всем желающим оказывает помощь и утешение, а также исполняет их просьбы.

День иконы Божией Матери «Скоропослушница» - 22 ноября. Фото: Аzbyka.ru
День иконы Божией Матери «Скоропослушница» - 22 ноября. Фото: Аzbyka.ru

День иконы Божией Матери «Скоропослушница» отмечается 22 ноября. Икона Божией Матери «Скоропослушница» всегда считалась чудотворной. Икона совершала исцеления: избавляла от физических недугов, исцеляла от душевных болезней, освобождала от плена и от прочих неприятностей. Икона Божией Матери «Скоропослушница» получила такое название от того, что в скором времени и всем желающим оказывает помощь и утешение, а также исполняет их просьбы. Икона Божией Матери «Скоропослушница» всегда пользовалась почтением и признанием, как чудотворная икона. Какого числа отмечаем День Иконы "Скоропослушница" - 22 ноября.

День иконы Божией Матери «Скоропослушница» - 22 ноября. Фото: Аzbyka.ru
День иконы Божией Матери «Скоропослушница» - 22 ноября. Фото: Аzbyka.ru

В храм сегодня с утра поспеши,
Помолись, и тяжесть упадет с души,
Иконе Божией Матери «Скоропослушница», она поймет тебя,
Ты почувствуешь святость этого дня!
Ты будешь услышан, ты будешь прощен,
Ты не будешь больше душевной болью обожжен,
Благие мысли в тебе раскроются,
У этой иконы ты сможешь успокоиться!

***

Икона Божьей Матери тебя теплом согреет,
«Скоропослушница», она все беды одолеет,
Опустошит твою чашу гнева,
Подарит силу ума и тела!
Ты только верь в неё, икона исцеляет,
От зла и бед тебя избавляет,
Помолись перед ней за всех детей,
И почувствуй чистоту души своей!

День иконы Божией Матери «Скоропослушница» - 22 ноября. Фото: Аzbyka.ru
День иконы Божией Матери «Скоропослушница» - 22 ноября. Фото: Аzbyka.ru

С Днем Иконы Божией Матери «Скоропослушница» поздравляю!
Легких в жизни путей вашим детям желаю!
Пусть святости луч затмит небесный мрак!
Навстречу Богу сделайте свой шаг!
Пусть в вашей душе вера поселится!
Мягкой травкой тропинка жизни стелется!
Молитву о детях никогда не забывайте!
И просто так, без повода, чаще в храме бывайте!

***

Признай свои ошибки и исправь
Ведь это по-настоящему поступок
И в нужное русло доброту направь
Ведь мир настолько зыбок и хрупок!
Исцеление молитвой – загадка всех веков
Коль идет она от искреннего сердца,
И пусть освободит от грехов и оков
Пусть всегда с тобою будет надежда!

Источник: pozdravkin.com

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