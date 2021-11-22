С Днем психолога: Самые прекрасные открытки и душевные поздравления представителям тонкой настройки профессии 22 ноября

Свой неофициальный профессиональный праздник российские психологи отмечают 22 ноября. Впервые в этот день состоялся съезд психологов. Инициатор празднования — Московский госуниверситет, где есть кафедра психологии. За последние годы данная наука получила всемирное распространение, Россия не стала исключением. Ходить на прием к психологу стало модным. Здоровье человека должно быть не только физическим, но и психологическим. Недаром многие предприятия сотрудничают с психологами, помогая тем самым своим сотрудникам решить проблемы личного и рабочего характера. Современный мир очень жесток, ежедневно мы испытываем стрессы. Психолог может понять причину переживаний, волнений, спокойно выслушать, дать совет. Визит к психологу раскрепощает, делает нас терпеливее, сдержаннее. Цель учреждения праздника – показать важность психологического здоровья, важности и необходимость этой профессии. Стоит поздравить и сказать спасибо, всем толерантным людям, связанным с этой нелегкой наукой. По доброй традиции в этот день звучат поздравления, пожелания, отмечаются заслуги выдающихся деятелей психологии.
У психолога нелегкая работа —
Выслушивать проблемы и заботы,
Но зато какое наслаждение
Понимать, что ты нашел решение!
В этот день психологам страны
От души сказать спасибо мы должны!
С днем психолога мы все вас поздравляем
Благодарных лишь клиентов пожелаем,
Приносят пользу пускай всем ваши сеансы,
И только вверх всегда растут финансы!
***
Кто поддержит и утешит,
Боль сердечную излечит,
От печали исцелит?
Нет, не доктор Айболит!
Здесь психолог вам поможет,
Облегчить страданье сможет
Лишь такой специалист —
Он душевен и речист,
Он приходит на подмогу,
Прогоняет прочь тревогу!
Ему желает поздравок
Счастья в праздничный денёк!
В мыслях каждого копаться —
Ох, нелёгкий труд, поверьте.
Помогать всем разбираться
В их же личном интеллекте.
Но психолог всем поможет, Оценить свои же думки, Всё по полочкам разложит, Чтобы шло добро в поступки.
Труд ваш нужный, благородный
Много счастья людям дарит,
Пожелаю, год от года
Пусть он только процветает!
***
В день психолога хотим
От всей души поздравить!
Пожелать большой любви,
Карьерой своей править.
Работа ваша так сложна,
Что требует призвания,
Словом, лечится душа
Вашими стараниями.
Желаем вам не унывать,
Когда печаль стучится.
Желаем вам преуспевать
Во всём, что приглядится.
В День психолога желаю позитива,
Чтоб улыбкой ты всем людям помогал,
Чтобы все проблемы просто и красиво
Каждый день с клиентами решал!
Я желаю, чтоб тебе все удавалось, Чтоб росли доходы твои ввысь! Чтоб душа твоя от радости смеялась И была всегда счастливой твоя жизнь!
Источник: pozdravok.ru