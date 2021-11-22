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Милому сыночку: Яркие и чувственные поздравления в День сыновей 22 ноября

10:17:4611/21/2021
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Поздравления в такой день обычно получают и родители, и сами сыновья. Иметь сына — мальчика, будущего или уже настоящего мужчину — огромное счастье для всех родителей.

День сыновей - 22 ноября. Фото: Pixabay.com
День сыновей - 22 ноября. Фото: Pixabay.com

22 ноября — праздник для многих. Ведь это День сыновей. А это значит, что своим праздником его могут считать все мальчики, мужчины и все, кто имеет сына. Поэтому поздравления в такой день обычно получают и родители, и сами сыновья. Иметь сына — мальчика, будущего или уже настоящего мужчину — огромное счастье для всех родителей. И поздравлять их с обретением этого счастья никогда не поздно и всегда очень приятно.

День сыновей — это семейный праздник. Праздник искренней гордости за своего ребёнка, праздник радости и ярких надежд на его светлое будущее. Это прекрасный повод сделать символический подарок сыну и возможность ещё раз сказать ему о своей любви, дать почувствовать тепло семейного уюта и душевности.

День сыновей - 22 ноября. Фото: Fresh-cards.ru
День сыновей - 22 ноября. Фото: Fresh-cards.ru

Мальчишки — гордость и отвага,
Мальчишки — сила и надежда.
День сыновей он очень важный
Поздравим сыновей, конечно!

Пусть будет жизнь у них успешной,
Полной побед и приключений.
Девчонок, жен, невест им нежных,
Великих жизненных свершений!

Пусть все сыночки на планете
От малыша и до велика
Росли в любви и понимании,
Чтоб их судьба была открыта!

***

Что пожелать в День сына сыну? Всегда и всюду быть мужчиной, Того, кто слаб, не обижать, Того, кто старше, уважать, Ценить друзей, любить семью, Не верить глупому вранью, Построить дом и сад при нем, Или решить вопрос с жильем, Обзавестись женою милой, Чтоб сына и тебе родила!

День сыновей - 22 ноября. Фото: Fresh-cards.ru
День сыновей - 22 ноября. Фото: Fresh-cards.ru

Есть у меня для счастья сто причин,
И их я ежедневно вспоминаю,
А главная — что у меня есть сын,
И всю любовь дарю ему без края!

Пусть у тебя всё будет хорошо,
Сыночек мой, шагай по жизни смело,
Чтобы к успеху чётко ты пришёл,
И спорилось в руках любое дело!

Пусть никакие вьюги и дожди
В пути тебе, сынок, не помешают,
Ждёт только море счастья впереди,
И искренние люди окружают!

***

В день сыновей
Я хочу пожелать
Мужчинами вам
Настоящими стать.

Опорой, надеждой
Быть для семьи,
Для матерей
Оставаться детьми.

Быть для отцов Надежною сменой, Перед бедой Не вставать на колени.

Пусть вами гордится
Родная семья,
Счастья желаю
Я вам, сыновья.

День сыновей - 22 ноября. Фото: Fresh-cards.ru
День сыновей - 22 ноября. Фото: Fresh-cards.ru

В доме есть у Вас мужчина
Гордость мамы и герой,
Не проходит время мимо,
Мальчик вырос ой-ой-ой!

В праздник добрый поздравляю,
Всех сынишек, пап и мам
Быть здоровыми желаю,
Умными не по годам!

В благодарность за заботу,
Ведь мужчин растить — работа,
В День чудесный — сыновей,
Улыбнись, давай, скорей!

Источник: pozdravok.ru

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