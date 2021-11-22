Почему в Африке очень низкая смертность от коронавируса: Учёные ищут ответ

На этой неделе на оживленном рынке в бедном городке недалеко от Хараре Ньяша Нду держал свою маску в кармане, в то время как сотни других людей, в основном без масок, толкались, чтобы покупать и продавать фрукты и овощи, выставленные на деревянных столах и пластиковых листах. Как и в большей части Зимбабве, здесь коронавирус быстро уходит в прошлое, так как политические митинги, концерты и домашние собрания вернулись.
«COVID-19 ушел, когда вы в последний раз слышали о ком-нибудь, кто умер от COVID-19?» - сказал Нду. «Маска предназначена для защиты моего кармана», - сказал он. «Полиция требует взятки, поэтому я теряю деньги, если не передвигаюсь в маске». Ранее на этой неделе в Зимбабве было зарегистрировано всего 33 новых случая COVID-19 и ноль смертей, что соответствует недавнему снижению заболеваемости на континенте, где данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что с июля число инфекций снижается, пишет medicalxpress.com.
Когда в прошлом году коронавирус впервые появился, представители здравоохранения опасались, что пандемия охватит Африку, убив миллионы людей. Хотя до сих пор неясно, каковы будут конечные жертвы COVID-19, этот катастрофический сценарий еще не материализовался в Зимбабве или на большей части континента.
Ученые подчеркивают, что получение точных данных о COVID-19, особенно в африканских странах с неоднородным эпиднадзором, чрезвычайно сложно, и предупреждают, что тенденции к снижению коронавируса можно легко обратить вспять.
Но в Африке происходит что-то «загадочное», что ставит в тупик ученых, сказал Вафаа Эль-Садр, заведующий кафедрой глобального здравоохранения Колумбийского университета. «В Африке нет вакцин и ресурсов для борьбы с COVID-19, которые есть в Европе и США, но каким-то образом они, похоже, чувствуют себя лучше», - сказала она.
Вакцинировано менее 6% людей в Африке. В течение нескольких месяцев ВОЗ описывала Африку как «один из наименее затронутых регионов мира» в своих еженедельных отчетах о пандемии.
Некоторые исследователи говорят, что более молодое население континента - средний возраст 20 лет по сравнению с примерно 43 годами в Западной Европе - в дополнение к более низким темпам урбанизации и тенденции проводить время на открытом воздухе, возможно, избавило его от более смертоносных последствий вируса до сих пор. Несколько исследований изучают, могут ли быть другие объяснения, в том числе генетические причины или перенесенное заражение паразитарными заболеваниями.
В пятницу исследователи, работающие в Уганде, заявили, что они обнаружили, что пациенты с COVID-19 с высокой степенью подверженности малярии с меньшей вероятностью страдают тяжелым заболеванием или смертью, чем люди с небольшой историей болезни.
«Мы начали этот проект, думая, что увидим более высокий уровень отрицательных результатов у людей с историей малярийных инфекций, потому что именно это наблюдалось у пациентов, коинфицированных малярией и лихорадкой Эбола», - сказала Джейн Ахан, старший научный консультант в Консорциум малярии и соавтор исследования. «На самом деле мы были весьма удивлены, увидев обратное - малярия может иметь защитный эффект».
По словам Ахана, это может свидетельствовать о том, что прошлое заражение малярией могло «притупить» тенденцию иммунной системы людей к перегрузке, когда они заражены COVID-19. Исследование было представлено в пятницу на заседании Американского общества тропической медицины и гигиены.
Кристиан Хаппи, директор Африканского центра передового опыта в области геномики инфекционных заболеваний при Университете Редимера в Нигерии, сказал, что власти привыкли сдерживать вспышки даже без вакцин, и выразил признательность за широкую сеть местных медицинских работников.
«Дело не всегда в том, сколько у вас денег или насколько развиты ваши больницы», - сказал он.
Деви Шридхар, заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете, сказала, что африканские лидеры не заслужили должного за свои быстрые действия, сославшись на решение Мали закрыть свои границы до того, как COVID-19 даже прибыл.
«Я думаю, что в Африке существует другой культурный подход, где эти страны подошли к COVID с чувством смирения, потому что они испытали такие вещи, как Эбола, полиомиелит и малярия», - сказал Шридхар.
В последние месяцы коронавирус поразил Южную Африку и, по оценкам, унес там более 89000 человек, что на сегодняшний день является наибольшим числом смертей на континенте. Но пока африканские власти, хотя и признают, что могут быть пробелы, не сообщают об огромном количестве неожиданных смертей, которые могут быть связаны с COVID. Данные ВОЗ показывают, что смертность в Африке составляет всего 3% от общемирового числа. Для сравнения, на долю смертей в Северной и Южной Америке и Европе приходится 46% и 29%.
В Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, на данный момент правительство зарегистрировало почти 3000 смертей среди 200-миллионного населения. В США регистрируется такое количество смертей каждые два-три дня.
Низкие числа вызывают облегчение у таких нигерийцев, как Опемипо Аре, 23-летнего жителя Абуджи. «Они сказали, что на улицах будут трупы и все такое, но ничего подобного не произошло», - сказала она.
В пятницу власти Нигерии начали кампанию по значительному расширению иммунизации от коронавируса в западноафриканских странах. Чиновники намерены сделать прививку половине населения до февраля, и это, по их мнению, поможет им добиться коллективного иммунитета.
Ойевале Томори, вирусолог из Нигерии, член нескольких консультативных групп ВОЗ, предположил, что Африке может даже не понадобиться столько вакцин, как Западу. Эта идея, хотя и является спорной, по его словам, серьезно обсуждается среди африканских ученых - и напоминает предложение британских официальных лиц, сделанное в марте прошлого года, позволить COVID-19 свободно заражать население для укрепления иммунитета.
Однако это не означает, что вакцины в Африке не нужны.
«Нам нужно сделать все возможное, чтобы подготовиться к следующей волне», - сказал Салим Абдул Карим, эпидемиолог из Университета Квазулу-Натал в Южной Африке, который ранее консультировал правительство ЮАР по COVID-19. «Если посмотреть на то, что происходит в Европе, вероятность того, что сюда попадет еще больше случаев, очень высока».
Влияние коронавируса также было относительно слабым за пределами Африки в бедных странах, таких как Афганистан, где эксперты прогнозировали вспышки на фоне продолжающегося конфликта, которые могут оказаться катастрофическими.
Хашмат Арифи, 23-летний студент из Кабула, сказал, что не видел никого в маске в течение нескольких месяцев, в том числе на недавней свадьбе, которую он посетил вместе с сотнями гостей. В его университетских классах более 20 студентов обычно сидят без масок в тесноте.
«В последнее время я не видел случаев короны», - сказал Арифи. На данный момент в Афганистане зарегистрировано около 7200 смертей среди 39 миллионов человек, хотя во время конфликта было проведено мало тестов, и фактическое количество случаев заболевания и смертей неизвестно.
Вернувшись в Зимбабве, врачи были благодарны за передышку от COVID-19, но опасались, что это только временное явление.
«Люди должны оставаться очень бдительными», - предупредил доктор Йоханнес Мариса, президент Ассоциации частных практикующих врачей и стоматологов Зимбабве. Он опасается, что в следующем месяце Зимбабве обрушится еще одна волна коронавируса. «Самодовольство - вот что нас уничтожит, потому что нас могут застать врасплох».