Не говорите «Дельта-плюс» и другие вещи, которые нужно знать о пандемии сегодня

Прошлым летом крайне заразный вариант дельты стремительно распространился по всему миру, став преобладающим вариантом сначала в Индии, затем в Соединенном Королевстве, а через несколько месяцев здесь, в Соединенных Штатах.
Теперь заголовки сосредоточены на ответвлении дельты, которое называется «дельта плюс», и это вызывает обеспокоенность у людей, пишет medicalxpress.com.
Во-первых, полезно понять используемую научную терминологию. На базовом уровне назвать эту последнюю угрозу дельта плюс само по себе проблематично. Существует ответвление - или суб-линия - дельты под названием AY.4.2, которая вызывает беспокойство. И хотя эту подлинию иногда называют дельта-плюс, это не совсем точно, говорит Натан Грубо, доктор философии, эпидемиолог Йельской школы общественного здравоохранения.
«Дельта плюс - это термин, используемый средствами массовой информации для обозначения AY.4.2. Путаницу усугубляет то, что несколько других дельта-подлиний были классифицированы как« дельта-плюс», и, несомненно, появятся новые», - объясняет Грубог, лучше называть его по его подлинии - AY.4.2 - до тех пор, пока ВОЗ не даст ему имя».
Так что в последние недели в Великобритании распространяется не дельта плюс, а дельта AY.4.2. AY.4.2 считается немного более распространенным, чем исходный дельта- вариант, и на данный момент в США было зарегистрировано несколько десятков случаев.
«Хотя ученые все еще изучают дельту AY.4.2, то, что о ней известно до сих пор, не является поводом для беспокойства», - говорит Скотт Робертс, доктор медицины, эксперт по инфекционным заболеваниям Йельской медицины.
«У нас есть доказательства того, что вакцины работают против AY.4.2. Мы также не видели никаких данных, позволяющих предположить, что какое-либо из наших методов лечения или профилактики инфекций, таких как маскировка или социальное дистанцирование, не будет эффективным», - говорит доктор Робертс. .
Мы больше поговорили с доктором Робертсом и Грубо о дельте AY.4.2. Их ответы на часто задаваемые вопросы приведены ниже.
Что такое дельта AY.4.2?
Чтобы ответить на этот вопрос, полезно знать, что мутации - нормальная часть жизненного цикла любого вируса. Когда вирус проникает в клетки человека, он размножается - и часто немного изменяется. Эти изменения называются мутациями, и когда вирус содержит уникальный набор мутаций, изменяющих его свойства (например, его заразность или способность уклоняться от иммунной системы или преодолевать ее), он считается вариантом. дельта, например, представляет собой вариант вируса SARS-CoV-2.
«AY.4.2 сам по себе не является автономным вариантом, а скорее ветвью дельта-генеалогического древа», - объясняет Грубо. «Это часть линии дельты».
Или, как выразился доктор Робертс, AY.4.2 «все еще является дельта-вариантом, но с несколькими специфическими мутациями».
Точнее, в дельте AY.4.2 есть две ключевые мутации белка шипа: AY145H и A222V, говорит Грубо. «Важно то, что они не расположены в местах, где обычно связываются важные нейтрализующие антитела к вакцине», - добавляет он.
Другими словами, нет никаких оснований полагать, что вакцины или методы лечения, в которых используются антитела, менее эффективны в отношении AY.4.2, говорит Грубо. На самом деле, вакцины, по-видимому, эффективны против дельта AY.4.2, - говорит доктор Робертс.
Дельта AY.4.2 опаснее дельты?
До сих пор считается, что дельта AY.4.2 передается на 10-20% больше по сравнению с другими распространенными дельта-случаями, говорит Грубо.
Хотя данные ограничены, дельта AY.4.2 не кажется более опасной <приводящей к большему риску смерти или госпитализации>, добавляет он.
Почему мы говорим о дельте AY.4.2?
По словам Грубо, Delta AY.4.2 привлекла внимание в США из-за своего распространения в Великобритании.
По состоянию на середину ноября дельта AY.4.2 составляет около 15% секвенированных случаев в Великобритании. Во всем мире было зарегистрировано более 40 000 случаев в 39 странах, что составляет около 1% случаев.
«В Великобритании имеется надежная система наблюдения, и они обнаружили, что AY.4.2 растет стабильными темпами», - говорит Грубо. «Как правило, мы видим, что новые дельта-суб-линии случайным образом увеличиваются и уменьшаются по частоте. Но эта одна постоянно увеличивалась от 1 до 2% в неделю в Великобритании в течение последних нескольких недель».
Это беспокоит некоторых, кто видит сходство между появлением AY.4.2 и обнаружением дельты прошлым летом; в течение нескольких месяцев он обогнал вариант Alpha как преобладающий штамм коронавируса во всем мире.
Но, говорит Грубо, полезно взглянуть на это в перспективе. По оценкам, увеличение проницаемости от 10 до 20% с AY.4.2 бледнеет по сравнению с тем, как дельта обогнала Alpha в начале этого года.
«В Коннектикуте мы обнаружили, что дельта передается на 80–90% больше, чем альфа. И именно поэтому она смогла вытеснить все другие варианты в течение нескольких месяцев», - говорит Грубо. «Но поскольку повышенная проницаемость дельты AY.4.2 относительно мала, потребуется несколько месяцев, чтобы она стала доминирующей, если она когда-либо станет».
Скорее, Грубо считает, что более вероятно, что он будет циркулировать вместе с другими возникающими дельта-подлиниями, подобно тому, что происходило до дельта.
«В начале 2021 года мы увидели, что несколько вариантов - например, Alpha, Beta, Gamma, Iota и Epsilon - циркулируют совместно, потому что у них были относительно похожие передаточные способности», - говорит Грубо. «Некоторые из различий между этими вариантами аналогичны различиям между AY.4.2 и другими дельта-сублиниями. Даже вероятно, что появятся другие дельта-сублинии, похожие на AY.4.2, и все они будут совместно циркулировать. "
Стоит ли беспокоиться о дельте AY.4.2?
Эксперты подчеркивают, что появление дельты AY.4.2 не повод для беспокойства. Однако это напоминание о важности вакцинации для предотвращения развития новых - и потенциально более летальных - вариантов и подлиний.
«Пока у нас есть передача вируса, будут появляться новые варианты. У вас не может быть одного без другого», - говорит Грубо. «И у нас есть вакцинация как инструмент, чтобы остановить передачу. Нам просто нужно сделать больше уколов».
Доктор Робертс соглашается.
«В подавляющем большинстве случаев нам нужно просто придерживаться наших стандартных профилактических мер, которые заключаются в вакцинации и ношении масок», - говорит он.