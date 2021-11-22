Исследование: принуждение к вакцинации не работает и может иметь неприятные последствия

Когда вакцина COVID-19 впервые стала доступна в Соединенных Штатах, спрос намного превысил предложение. В разгар кампании вакцинации каждую неделю полностью вакцинировались почти 2 миллиона человек. К октябрю 2021 года это число упало ниже 250 000 в неделю, хотя более 60 миллионов взрослых остались непривитыми.
С тех пор неуверенность в вакцинации стала более серьезной новостью, чем вирус, пишет medicalxpress.com.
В ответ многие правительства штатов и местные органы власти, работодатели и системы здравоохранения обратились к сообщениям общественного здравоохранения и финансовым стимулам - подарочным картам, сберегательным облигациям и даже лотереям с главным призом в 1 миллион долларов или выше - для повышения показателей вакцинации. Но сработали ли они?
Доцент кафедры финансов и экономики бизнеса в Школе бизнеса им. Маршалла Университета Южной Калифорнии Том Чанг и его коллеги провели рандомизированное исследование, чтобы проверить влияние такого рода «поведенческих подталкиваний» на показатели вакцинации.
Учитывая эффективность обмена сообщениями о вакцинах от гриппа, их гипотеза заключалась в том, что финансовые стимулы, обмен сообщениями и простая связь для планирования - все это увеличит потребление вакцины среди населения, не решающегося на вакцинацию.
Вместо этого они были удивлены своими открытиями.
«Финансовые стимулы и другие побуждения не увеличивают количество прививок от COVID-19 среди нерешительных вакцин» были опубликованы в качестве рабочего документа Национального бюро экономических исследований Чанг, Мирей Якобсон (Школа геронтологии Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии), Маниша Шах (Школа Лос- Анжелеса Ласки в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе). По связям с общественностью), Раджив Праманик и Самир Б. Шах (Contra Costa Health Services).
В ходе исследования невакцинированные участники плана управляемого медицинского обслуживания Medicaid в округе Контра-Коста, штат Калифорния, были случайным образом распределены по финансовым стимулам в размере 10 или 50 долларов, трем различным сообщениям общественного здравоохранения, простому планировщику приема или контролю. Исследователи сравнили заявленные намерения участников с фактической вакцинацией (по крайней мере, одной дозой) в течение 30 дней после испытания относительно контрольной группы.
Чанг и его коллеги обнаружили, что: «Несмотря на то, что сообщения увеличивали намерения вакцинации, ни одно из методов лечения не увеличивало общий уровень вакцинации».
Исследователи также обнаружили, что иногда эти усилия могут иметь неприятные последствия.
«В соответствии с негативной реакцией, финансовые стимулы и негативные сообщения снизили уровень вакцинации в некоторых подгруппах», - пишут исследователи.
В частности, финансовые стимулы обернулись против людей от 40 лет и старше, а также тех, кто поддержал Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.
Негативно оформленные сообщения снижали намерения вакцинировать мужчин и лиц моложе 40 лет, в зависимости от расы и пола посланника.
В негативных сообщениях, разработанные исследователи в консультации с экспертами медицинской и поведенческая науки, подчеркнули безопасность вакцин и отрицательные последствия для здоровья оставшегося невакцинированных против третьих сообщений общедоступных из Калифорнийского департамента общественного здравоохранения , которые сосредоточены на получение обратно к нормальному.
В округе Контра-Коста один из самых высоких показателей вакцинации по округу в Калифорнии, и он смог предложить вакцинацию всем взрослым в конце марта 2021 года, за несколько недель до штата. Исследование, проведенное в конце весны и летом 2021 года, было сосредоточено конкретно на лицах, которые отложили вакцинацию, несмотря на недельное право на участие и достаточный запас вакцины.
Предложения по политике.
Хотя исследователи признают, что их выводы не могут быть обобщены за пределами этой группы населения, их выводы дают несколько уроков для более эффективной, основанной на фактах политики в отношении вакцинации COVID.
Это включает:
«В некоторых случаях самооценка намерений вакцинации является вводящим в заблуждение индикатором того, как фактическая вакцинация реагирует на сообщения, предоставляя ложноположительные или ложноотрицательные оценки эффективности вмешательства. Наши результаты показывают, что исследования, основанные на самооценке намерений в отношении SARS- К вакцинации против CoV-2 следует, как минимум, относиться с осторожностью ».
"Многие из усилий, которые оказались популярными в прошлом и в других контекстах, включая небольшие финансовые стимулы , вряд ли убедят значительную часть не вакцинированных в настоящее время вакцинироваться и, по сути, могут иметь неприятные последствия. Достижение очень высокой цели уровень вакцинации, вероятно, потребует гораздо более сильных политических рычагов, таких как правила работодателя или постановления правительства ».
«Наше исследование - хороший пример того, почему нам нужно выполнять работу и проверять идеи на местах», - сказал Чанг. «Слишком многое из того, что мы делаем - как с точки зрения государственной политики, так и в нашей собственной жизни - включает споры из-за анекдотов, не полагаясь на доказательства или иногда даже факты. И, как мы показываем в этом случае, некоторые из этих основанных на интуиции политик не являются просто неэффективно, но может даже иметь неприятные последствия ".