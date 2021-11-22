Кто более заразен при заболевании коронавирусом: вакцинированные или невакцинированные?

Некоторые недавние исследования показали сходные пиковые вирусные нагрузки у вакцинированных людей по сравнению с невакцинированными людьми, которые заразились COVID. Это вызвало опасения по поводу эффективности вакцин для предотвращения передачи инфекции.
Насколько мы должны быть обеспокоены? Являются ли вакцинированные люди столь же заразными, как и невакцинированные? Что это означает для будущих планов открытия?
Эти исследования показывают только аналогичную пиковую вирусную нагрузку, которая является наибольшим количеством вируса в системе за время исследования, пишет medicalxpress.com.
Но вакцинированные люди избавляются от вируса быстрее, с более низким уровнем вируса в целом и имеют меньше времени с очень высоким уровнем присутствия вируса.
Следовательно, вакцинированные люди в среднем менее заразны.
Поясним.
Подобные пиковые вирусные нагрузки
Исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, отслеживало 602 первичных близких контакта 471 человека с COVID. Он задокументировал передачу и вирусную нагрузку в группе.
Было обнаружено, что не было никаких различий в пиковой вирусной нагрузке между вакцинированными и невакцинированными людьми. Он также показал лишь небольшое снижение числа инфекций среди членов семьи между вакцинированными и невакцинированными людьми, что свидетельствует об аналогичном уровне заразности.
Другой неопубликованный препринт , который еще не был рассмотрен другими учеными, предполагает аналогичную тенденцию в вирусной нагрузке между вакцинированными и невакцинированными людьми, как и отчет CDC в США от июля, в котором анализируются данные о вспышках в Массачусетсе.
Данные о Массачусетсе были получены в результате ряда крупных публичных мероприятий в течение двухнедельного июля в округе Барнстейбл, штат Массачусетс. Из 469 случаев COVID 346 (74%) произошли у полностью вакцинированных людей. Вирусная нагрузка была сходной как в вакцинированных, так и в невакцинированных группах.
Однако не стоит слишком опасаться этого анализа . Представленные данные являются неполным представлением о популяции, а использованные ими меры - единичный мазок и ПЦР-тест - не предоставляют информации об общей вирусной нагрузке с течением времени.
Что такое вирусная нагрузка?
Вирусная нагрузка - это количество вируса, присутствующего в жидкостях организма человека в данный момент времени. Ученые могут измерить это, посмотрев на вашу кровь или, что чаще всего, при COVID, мазки из носа и горла.
Обычно считается, что более высокая вирусная нагрузка соответствует более заразному человеку .
Однако на самом деле это не всегда ясно. Например, некоторые люди с COVID, которые не имеют симптомов и имеют низкую вирусную нагрузку, передают больше, поскольку они с меньшей вероятностью будут придерживаться социального дистанцирования, ношения масок и оставаться дома.
Данные о том, как вирусная нагрузка соотносится с тяжестью заболевания, неоднозначны. Некоторые исследования не находят связи между количеством вируса в мазках и более неблагоприятными исходами , но другие находят повышенный уровень смертности с увеличением вирусной нагрузки .
Вакцинированные люди быстрее избавляются от вируса.
Результаты исследования The Lancet свидетельствуют о сходстве вирусной нагрузки между вакцинированными и невакцинированными людьми . Но исследование не дает убедительных доказательств того, что вакцины не помогают предотвратить передачу инфекции среди населения.
Хотя пиковая нагрузка может быть аналогичной, вакцинированные люди, вероятно, будут иметь более низкую вирусную нагрузку в целом и, следовательно, будут менее заразными .
Учитывая, что вакцины ускоряют выведение COVID из организма, вакцинированные люди имеют меньше возможностей для общего распространения вируса.
Это, по-видимому, относится даже к более заразному варианту Дельта.
Хотя исследование The Lancet специально собрало четное количество вакцинированных и невакцинированных инфекций, чтобы сравнить их, это не является истинным представлением сообщества в Австралии. Мы знаем, что полная вакцинация снижает вероятность заражения COVID, даже если вакцины не идеальны (нет таких) и есть прорывные инфекции.
Хотя это трудно оценить скорость прорывных инфекций точно, исследования показали , что они происходят в 0,2% до 4% людей . На самом деле это означает, что на каждые 100 вакцинированных людей от 0,2 до 4 из них заразятся COVID.
Таким образом, хотя в редких случаях, когда возникает прорывная инфекция, может быть аналогичная вирусная нагрузка и, возможно, аналогичная заразность, остается гораздо меньше вакцинированных людей, заражающихся COVID .
Важно отметить, что в то время как исследование The Lancet также показало схожую скорость передачи инфекции в домашних условиях между вакцинированными и невакцинированными людьми, существует ряд других исследований в различных контекстах, показывающих снижение передачи от вакцинированных людей .
Так что это значит для нас?
Если вы один из немногих неудачливых вакцинированных людей, у которых возникла прорывная инфекция, это означает, что вы должны следовать полученным советам по здоровью.
Даже если вы не чувствуете себя больным, у вас все же есть возможность передать вирус уязвимому человеку вокруг вас. Хотя, если люди в вашем доме также будут полностью вакцинированы, риск передачи снова снизится.
Однако у вакцинированного человека меньше шансов заразиться COVID в первую очередь, он менее заразен и заразен в течение более короткого времени, что приводит к значительно меньшему распространению вируса в высоко вакцинированном сообществе.
Это, в сочетании с хорошо известной способностью вакцин удерживать людей от попадания в больницы и отделения интенсивной терапии , делает их наиболее важной частью ответных мер в области здравоохранения в ближайшем будущем.
По мере продолжения внедрения вакцины и уменьшения числа людей, лишенных защиты, снижение уровня прорывной инфекции поможет обеспечить будущее, в котором COVID больше не будет доминировать в новостях, обществе и нашем сознании.