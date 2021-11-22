Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как понять, каких витаминов вам не хватает - простой тест

10:30:2411/21/2021
0

Наши неправильные привычки в еде и образ жизни приводят к болезням и болезням. Очень важно знать, есть ли у вас чего-либо, чтобы вы могли решить проблему.

Как узнать, каких витаминов вам не хватает, и что с этим делать. Фото: Pixabay.com

Недостаток витаминов - обычное явление, но это не означает, что низкий уровень витаминов безопасен. Вот как узнать, каких витаминов вам не хватает, и что с этим делать.

Западная диета частично виновата во многих недостатках витаминов и минералов в Великобритании и других странах. Наши неправильные привычки в еде и образ жизни приводят к болезням и болезням. Очень важно знать, есть ли у вас чего-либо, чтобы вы могли решить проблему. Мы побеседовали с аккредитованным диетологом, практиком функциональной медицины и основателем Après Food Кэтрин Шарман, чтобы узнать все, что вам нужно знать о дефиците витаминов, пишет express.co.uk.

Британцы не привыкать к дефициту, особенно когда речь идет о магнии, селене, цинке, витамине D, витамине B12 и витамине C.

По большей части это связано с недостаточным употреблением овощей, употреблением слишком большого количества алкоголя, хроническим стрессом, ограничительной диетой или недостаточным солнечным светом.

Все эти питательные вещества необходимы вашему организму для различных целей, и без них вы не сможете нормально функционировать.

Как определить, каких витаминов вам не хватает - простой вкусовой тест.

Симптомы этих недостатков будут довольно дискретными, поэтому вам нужно будет пройти тестирование, чтобы узнать, есть ли у вас дефицит.

Кэтрин Шарман, аккредитованный диетолог, практикующий специалист по функциональной медицине и основатель Après Food, разработала набор для проверки здоровья, который позволяет вам определить вашу личную потребность в минералах с помощью простого и воспроизводимого домашнего теста.

Все, что вам нужно сделать, это пройти тест на вкус жидких минералов, тест на кислотность желудка и тест кислотно-щелочного баланса pH.

Тест на вкус жидких минералов включает в себя потягивание девяти различных жидкостей в пробирках, отмечая, являются ли они на вкус «сладкими или приятными», «похожими на воду или слегка пушистыми» или «металлическими, или вам это просто не нравится», чтобы определить ВАШЕ личная потребность в девяти различных минералах.

Ваши результаты покажут вам, есть ли у вас дефицит, небольшой дефицит или достаточный.

Тест на кислотность желудочного сока в этом наборе предполагает употребление раствора бикарбоната соды, смешанного с водой, чтобы вызвать химическую реакцию в желудке.

Затем вам нужно отслеживать, сколько раз вы отрыгиваете за пять минут.

Если вы отрыгиваете два раза или меньше, вам нужно повысить кислотность желудочного сока с помощью некоторых из главных советов Кэтрин, включенных в руководство (от снижения скорости, с которой вы едите, до включения ферментированных продуктов в свой рацион).

Тест кислотно-щелочного баланса pH включает в себя мазок на тест-полоске и сравнение вашего цвета с таблицей в книге.

Уровень pH вашей мочи укажет на любой диетический дефицит.

Вы можете пройти эти тесты в разных местах, но они будут дорогостоящими.

Кэтрин объяснила: «Это не широко используемый метод, потому что широкой публике известно очень мало о том, как тестировать или даже почему и что тестировать.

«Тесты в этой проверке состояния здоровья обычно используются практикующими врачами и включены в консультацию, поскольку они помогают определить, как организм функционирует на самом базовом уровне (например, давая представление об уровне минералов).

«Я разработал этот Healthcheck (25 фунтов стерлингов, Après Food) для использования вне консультационной среды, потому что не каждый может себе позволить или имеет время на частные консультации диетологов и диетологов, и я не думаю, что это справедливо.

«Мы все заслуживаем гораздо более глубокого понимания того, как на самом деле работает наше тело, и чтобы у нас было больше инструментов для получения этой информации, чтобы мы могли лучше управлять своим здоровьем и благополучием, а не постоянно искать в Интернете или пробовать причудливые диеты для подходов, которые помогут нам чувствовать себя лучше. Мы заслуживаем хорошее самочувствие! »

Тест также помогает определить, может ли низкий уровень кислоты в желудке (помимо прочего) способствовать низкой доступности минералов в организме и каков ваш кислотно-щелочной баланс.

Екатерина сказала: «Здоровый уровень минералов и здоровый кислотно-щелочной баланс необходимы для хорошего самочувствия, важны для жизненных сил, энергии и общего состояния здоровья.

«Стресс и нездоровая диета (большое количество ультрапастеризованной пищи, фастфуда, мяса и молочных продуктов) могут увеличить кислотность в организме, что часто приводит к избыточному накоплению кислоты в организме, вызывая боль, усталость и многие другие симптомы плохое здоровье ».

Недостаток свежих овощей и фруктов также способствует избытку кислот в организме (и дефициту минералов), равно как и образ жизни, стресс, физическое напряжение и эмоциональное давление.

Что делать, если вам не хватает каких-либо витаминов

Лучший способ лечения авитаминоза - это пища - так мы получаем все необходимое нам питание.

Екатерина сказала: «Настоящая еда содержит столько питательных веществ, которые необходимы нашему организму для процветания.

«Человек будет знать, сколько он в настоящее время ест продуктов, богатых различными минералами, и, следовательно, какие продукты ему необходимо увеличить.

«Сказав это, могут быть случаи, когда целевые добавки могут быть полезны».

Если вы хотите принимать добавки, Екатерина рекомендует обратиться к квалифицированному практикующему врачу.

Она объяснила: «Случайные добавки могут быть так же вредны, как и лекарства, без понимания того, что и как долго их принимать.

«Кроме того, добавки, приобретаемые без рецепта, слишком часто содержат наполнители и не в лучшем формате для оптимального усвоения».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
витаминысоветыпищанедостатоккак понятьнехватка витаминовAprès FoodКэтрин Шарман
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Каких витаминов не хватает вам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как понять, каких витаминов вам не хватает - простой тест
10:30:24 11/21/2021
Как понять, каких витаминов вам не хватает - простой тест
Милому сыночку: Яркие и чувственные поздравления в День сыновей 22 ноября
10:17:46 11/21/2021
Милому сыночку: Яркие и чувственные поздравления в День сыновей 22 ноября
24 ноября 2021 года NASA проверит, можно ли отклонить астероид, врезавшись в него космическим кораблем на скорости 240 000 км в час
10:00:12 11/21/2021
24 ноября 2021 года NASA проверит, можно ли отклонить астероид, врезавшись в него космическим кораблем на скорости 240 000 км в час
Перепутали эмбрионы: родители подали в суд на клинику по лечению бесплодия в США
9:30:04 11/21/2021
Перепутали эмбрионы: родители подали в суд на клинику по лечению бесплодия в США
Мощный обряд на исполнение мечты в полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: Что можно и категорически нельзя делать в эти опасные сутки
9:15:10 11/21/2021
Мощный обряд на исполнение мечты в полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: Что можно и категорически нельзя делать в эти опасные сутки
Сильные боли в спине после беременности и родов: как их прекратить?
9:00:19 11/21/2021
Сильные боли в спине после беременности и родов: как их прекратить?
Сколько времени нужно, чтобы ревакцинация подействовала и антител стало больше?
8:30:45 11/21/2021
Сколько времени нужно, чтобы ревакцинация подействовала и антител стало больше?
Как цифры в номере квартиры влияют на вашу жизнь: как узнать важное число с помощью нумерологии
8:15:12 11/21/2021
Как цифры в номере квартиры влияют на вашу жизнь: как узнать важное число с помощью нумерологии
Не говорите «Дельта-плюс» и другие вещи, которые нужно знать о пандемии сегодня
8:00:39 11/21/2021
Не говорите «Дельта-плюс» и другие вещи, которые нужно знать о пандемии сегодня
Исследование: принуждение к вакцинации не работает и может иметь неприятные последствия
7:30:32 11/21/2021
Исследование: принуждение к вакцинации не работает и может иметь неприятные последствия