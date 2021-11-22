Как понять, каких витаминов вам не хватает - простой тест

Недостаток витаминов - обычное явление, но это не означает, что низкий уровень витаминов безопасен. Вот как узнать, каких витаминов вам не хватает, и что с этим делать.
Западная диета частично виновата во многих недостатках витаминов и минералов в Великобритании и других странах. Наши неправильные привычки в еде и образ жизни приводят к болезням и болезням. Очень важно знать, есть ли у вас чего-либо, чтобы вы могли решить проблему. Мы побеседовали с аккредитованным диетологом, практиком функциональной медицины и основателем Après Food Кэтрин Шарман, чтобы узнать все, что вам нужно знать о дефиците витаминов, пишет express.co.uk.
Британцы не привыкать к дефициту, особенно когда речь идет о магнии, селене, цинке, витамине D, витамине B12 и витамине C.
По большей части это связано с недостаточным употреблением овощей, употреблением слишком большого количества алкоголя, хроническим стрессом, ограничительной диетой или недостаточным солнечным светом.
Все эти питательные вещества необходимы вашему организму для различных целей, и без них вы не сможете нормально функционировать.
Как определить, каких витаминов вам не хватает - простой вкусовой тест.
Симптомы этих недостатков будут довольно дискретными, поэтому вам нужно будет пройти тестирование, чтобы узнать, есть ли у вас дефицит.
Кэтрин Шарман, аккредитованный диетолог, практикующий специалист по функциональной медицине и основатель Après Food, разработала набор для проверки здоровья, который позволяет вам определить вашу личную потребность в минералах с помощью простого и воспроизводимого домашнего теста.
Все, что вам нужно сделать, это пройти тест на вкус жидких минералов, тест на кислотность желудка и тест кислотно-щелочного баланса pH.
Тест на вкус жидких минералов включает в себя потягивание девяти различных жидкостей в пробирках, отмечая, являются ли они на вкус «сладкими или приятными», «похожими на воду или слегка пушистыми» или «металлическими, или вам это просто не нравится», чтобы определить ВАШЕ личная потребность в девяти различных минералах.
Ваши результаты покажут вам, есть ли у вас дефицит, небольшой дефицит или достаточный.
Тест на кислотность желудочного сока в этом наборе предполагает употребление раствора бикарбоната соды, смешанного с водой, чтобы вызвать химическую реакцию в желудке.
Затем вам нужно отслеживать, сколько раз вы отрыгиваете за пять минут.
Если вы отрыгиваете два раза или меньше, вам нужно повысить кислотность желудочного сока с помощью некоторых из главных советов Кэтрин, включенных в руководство (от снижения скорости, с которой вы едите, до включения ферментированных продуктов в свой рацион).
Тест кислотно-щелочного баланса pH включает в себя мазок на тест-полоске и сравнение вашего цвета с таблицей в книге.
Уровень pH вашей мочи укажет на любой диетический дефицит.
Вы можете пройти эти тесты в разных местах, но они будут дорогостоящими.
Кэтрин объяснила: «Это не широко используемый метод, потому что широкой публике известно очень мало о том, как тестировать или даже почему и что тестировать.
«Тесты в этой проверке состояния здоровья обычно используются практикующими врачами и включены в консультацию, поскольку они помогают определить, как организм функционирует на самом базовом уровне (например, давая представление об уровне минералов).
«Я разработал этот Healthcheck (25 фунтов стерлингов, Après Food) для использования вне консультационной среды, потому что не каждый может себе позволить или имеет время на частные консультации диетологов и диетологов, и я не думаю, что это справедливо.
«Мы все заслуживаем гораздо более глубокого понимания того, как на самом деле работает наше тело, и чтобы у нас было больше инструментов для получения этой информации, чтобы мы могли лучше управлять своим здоровьем и благополучием, а не постоянно искать в Интернете или пробовать причудливые диеты для подходов, которые помогут нам чувствовать себя лучше. Мы заслуживаем хорошее самочувствие! »
Тест также помогает определить, может ли низкий уровень кислоты в желудке (помимо прочего) способствовать низкой доступности минералов в организме и каков ваш кислотно-щелочной баланс.
Екатерина сказала: «Здоровый уровень минералов и здоровый кислотно-щелочной баланс необходимы для хорошего самочувствия, важны для жизненных сил, энергии и общего состояния здоровья.
«Стресс и нездоровая диета (большое количество ультрапастеризованной пищи, фастфуда, мяса и молочных продуктов) могут увеличить кислотность в организме, что часто приводит к избыточному накоплению кислоты в организме, вызывая боль, усталость и многие другие симптомы плохое здоровье ».
Недостаток свежих овощей и фруктов также способствует избытку кислот в организме (и дефициту минералов), равно как и образ жизни, стресс, физическое напряжение и эмоциональное давление.
Что делать, если вам не хватает каких-либо витаминов
Лучший способ лечения авитаминоза - это пища - так мы получаем все необходимое нам питание.
Екатерина сказала: «Настоящая еда содержит столько питательных веществ, которые необходимы нашему организму для процветания.
«Человек будет знать, сколько он в настоящее время ест продуктов, богатых различными минералами, и, следовательно, какие продукты ему необходимо увеличить.
«Сказав это, могут быть случаи, когда целевые добавки могут быть полезны».
Если вы хотите принимать добавки, Екатерина рекомендует обратиться к квалифицированному практикующему врачу.
Она объяснила: «Случайные добавки могут быть так же вредны, как и лекарства, без понимания того, что и как долго их принимать.
«Кроме того, добавки, приобретаемые без рецепта, слишком часто содержат наполнители и не в лучшем формате для оптимального усвоения».