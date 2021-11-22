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Магнитные бури 22 ноября 2021: нестабильная магнитосфера – как метеопатам пережить изменения космической погоды?

10:45:1311/21/2021,София Мальцева
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В такие дни рекомендуется пить больше чистой воды, настойки элеутерококка и женьшеня, принимать контрастный душ и высыпаться.

Исследования ученых показывают, что геомагнитные возмущения оказывают серьезное влияние на эмоциональное и физическое состояние человека. Фото: Pixabay.com

В начале недели, 22 ноября, геомагнитная обстановка не предвещает серьезных изменений геомагнитного поля нашей планеты. В этот день с утра ожидается неспокойная обстановка. С трех до шести утра по Москве и с 7 до 10 утра по новосибирскому времени. Сила магнитной волны составит 3 балла.

Исследования ученых показывают, что геомагнитные возмущения оказывают серьезное влияние на эмоциональное и физическое состояние человека. А также на активность регулирующих систем правого полушария и способность адаптироваться к резким переменам физической среды.

Космическая погода вызывает боли в суставах, мигрень, скачки давления. Болеть суставы начинают, потому что мышцы и суставы разной плотности, они могут как расширяться, так и сокращаться на разных уровнях в зависимости от существующих погодных условий. Процесс расширения и сокращения вызывает боль. Чтобы резких болей не возникало, следует в течение дня постараться больше двигаться, но не перегружать себя.

У лиц, склонных к повышению внутричерепного давления, может возникнуть мигрень, нарушения в работе желудочно - кишечного тракта. В такие дни рекомендуется пить больше чистой воды, настойки элеутерококка и женьшеня, принимать контрастный душ и высыпаться.

Какие симптомы появляются у наших читателей?

- Слабость, нервное напряжение, головная боль.

- Внутренне напряжение, общее плохое самочувствие.

- Боли в суставах, скачки давления.

- Бессонница и тяжелое состояние.

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