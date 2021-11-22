Точные признаки того, что вы скоро расстанетесь: девять очень важных сигналов

Знание того, когда расстаться с кем-то, несомненно, является одним из самых трудных решений, которые вам, возможно, придется принять в отношениях.
Знание, как долго оставаться, а когда ехать, является свидетельством самоуважения и личных ограничений. Вы должны хорошо знать себя и быть бескомпромиссными в своей личной ответственности, пишет yourtango.com.
Никто не вступает в отношения, предсказывая или надеясь, что они закончатся. Однако высока вероятность того, что вы пройдете через множество свиданий, отношений и душевных страданий на пути к поиску настоящей любви.
Для людей, склонных к браку, важно знать, когда следует прекратить отношения, которые не в ваших интересах.
Ваше стремление - быть в отношениях, которые побуждают вас обоих быть лучшими самими собой и постоянно расти как пара.
Если вы не знаете, когда расстаться с кем-то, обратите внимание на эти 9 признаков.
1. Вы потеряли уважение друг к другу.
Уважение - основа любых здоровых отношений .
Вы не сможете построить общую мечту или обещание вечности, если будете смотреть на своего партнера свысока или слышать пренебрежительные замечания от него в адрес вас.
2. Вы потеряли интерес к жизненному опыту вашего партнера.
Если вы предпочитаете сгребать снег, чем слушать, как ваш партнер рассказывает о своем дне, возможно, происходит что-то более глубокое.
Невозможно расти в близости, если вы действительно не хотите знать о переживаниях и мыслях вашего партнера о нем.
3. Один или оба из вас потеряли интерес к сексу.
Вы знаете разницу между «просто больше не горячо» и «не трогай меня».
Потеря сексуального интереса к партнеру - серьезный тревожный сигнал и часто сигнализирует о более глубоких проблемах.
4. Общение кажется безнадежным делом.
Если вы пытаетесь, но ничего не получаете взамен; если ни в чем не можете договориться; Если вы свели свое общение к погоде и прагматике дня, то, скорее всего, у вас есть проблема.
Если вы дважды подумаете о том, чтобы обсудить что-нибудь со своим партнером, это серьезный красный флаг.
Любой из этих примеров может означать конец самой важной части отношений: общения.
5. Ваши отношения полны негатива.
Если в каждой встрече и разговоре есть какое-то «преимущество», вероятно, есть какое-то скрытое неодобрение, недоверие или неприязнь к обострению.
Негатив может быть способом саботировать отношения, создавая токсичную, непригодную для жизни среду. Может быть какая-то пассивная агрессия.
6. Один из вас пытается изменить другого.
Самые здоровые отношения - это место, где люди могут развиваться и расти. И любой рост предполагает изменения.
Но развиваться в лучшую сторону не означает жертвовать своими основными качествами и ценностями.
Если вы и ваш партнер пытаетесь изменить друг друга на базовом уровне, возможно, пришло время прекратить это.
Такие вещи, как религиозные и политические убеждения, взгляды на деньги и работу, а также открытость по отношению к детям, являются неотъемлемой частью характера и жизненного направления человека.
Если вы столкнетесь с борьбой за смену партнера, ваши отношения, вероятно, всегда будут рутиной.
7. Все усилия прилагает один человек.
Отношения требуют всех усилий обоих партнеров. Да, иногда один человек дает больше, а другой получает больше .
Но если один человек отказывается и позволяет другому делать всю работу, что-то очень не так.
Если только один из вас общается и прилагает эмоциональные усилия, отношения находятся в занятом времени.
8. Вы начинаете проявлять интерес к свиданиям с другими людьми.
Нет ничего неестественного в том, чтобы интересоваться тем, что предлагает мир онлайн-знакомств.
Но если вы крадетесь к своему компьютеру, чтобы прочитать профили, вы уже разорвали отношения.
9. Один или оба из вас отказываются обращаться за помощью.
Нет ничего необычного в том, что один человек хочет получить помощь, в то время как другому нужно немного натянуть поводок.
Но отношения - это улица с двусторонним движением. Как и их проблемы, даже если кажется, что эти проблемы исходят от одного человека.
Получение помощи - это не решение, что один человек прав, а другой нет. Речь идет о том, чтобы помочь двум людям решать свои проблемы с лучшими коммуникативными навыками и более четким видением в здоровых отношениях.
Вы вряд ли будете думать о том, как узнать, когда расстаться с кем-то, если только вы не находитесь на перепутье со своими нынешними отношениями.
Даже если вы все еще можете быть поглощены своим увлечением и всеми возможностями, которые вы себе представляете со своим партнером. Тогда откуда вы должны знать, когда пора бросить полотенце и двигаться дальше?
Но если вы регулярно думаете про себя: «Может, мне расстаться со своим парнем / девушкой?», Значит, что-то происходит.
Если вы внезапно почувствовали отвращение к партнеру, это может быть синдром внезапного отталкивания
Нет двух одинаковых людей и нет двух одинаковых отношений. Поэтому вы должны быть очень честны с собой и своим партнером в отношении того, как эти рекомендации применимы к вашим отношениям.
Если вы все еще не знаете, когда расстаться с кем-то, существуют ситуации, которые автоматически нарушают отношения.
Если в отношениях есть насилие , вам нужно уйти. И вам обоим нужна помощь. Опасности пребывания превосходят любые преимущества.
Одна из самых больших опасностей заключается в том, что вы можете потерять чувствительность к насилию. Тогда вы не узнаете, что это такое, возможно, пока не станет слишком поздно.
Еще одно препятствие - это зависимость. Независимо от того, у кого есть зависимость, она не может выжить без созависимости, включения и отрицания.
Человеку с зависимостью нужна профессиональная помощь, и любой, кто остается с наркоманом, тоже нуждается в помощи. Неужели это действительно то, как вы хотите найти вечную любовь?
Так же, как важно знать, как работать в трудные времена, также важно знать, когда нужно расстаться с кем-то и уйти.
И если ваши отношения когда-нибудь дойдут до этого, всегда хорошо иметь надежную поддержку в путешествии.
Знание, как разорвать отношения после бесстрашного самоанализа и бескомпромиссной самоответственности, настроит вас на успех в следующий раз.