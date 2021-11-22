Погода в Бердске 22 ноября 2021: новая неделя порадует горожан неожиданным потеплением в понедельник

Новая неделя в Бердске начнется с потепления. 22 ноября с утра температура воздуха составит -5, -4 градуса. В обед потеплеет до - 2 и 0 градусов по столбику термометра. При этом подует южный ветер до 7,5 м/с. Относительная влажность воздуха составит 72 %. Атмосферное давление до 740 мм ртутного столба.
22 ноября отмечается православный праздник Матроны Царьгородскрой. Она жила в Константинополе в V веке. В юности ей пришлось выйти замуж за состоятельного мужчину. Замужем она родила дочь. Однако в какой-то момент поняла, что ей хочется служить Богу. Матрона часто посещала храм, где проводила много времени в молитве и общении с благочестивыми людьми. Впоследствии она стала подражать им, держала пост, из-за чего стала конфликтовать с мужем. В результате, Матрона приняла решение оставить семью и стала служить Богу.
В праздник на Руси говорили: «с Матрены зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор». Наши предки смотрели за погодой, так как она могла предвидеть, какими будут последующие дни. Если был иней - будут морозы, а туман - оттепели, гуси вышли на лед искать воду - потепление.