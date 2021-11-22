Матрена Зимняя: как не отдать 22 ноября свое счастье в чужие руки. Что строго запрещено в день, когда приходит настоящая зима с морозами

В понедельник, 22 ноября 2021 года, православные христиане отмечают день памяти святой Матроны. В народном календаре – день Матроны Зимней.
В православии в честь святой Матроны свидетельствуют нам о том, что самое время попрощаться со старыми вещами, перебрать одежду на зиму. Также в этот день хозяйки заваривают и пьют целебные травы. Существует поверье, что в этот день все травы и настои обладают самыми полезными свойствами.
Матрона проживала в пятом веке в Константинополе. Ее рано выдали замуж за богатого мужчину, и у них появился общий ребенок - дочь Феодотия. Когда девочка подросла, Матрона поняла, что она хочет посвятить свою жизнь служению Богу.
Матрона нередко приходила в храм, где достаточно много молилась и общалась с христианами. В итоге она стала так же как они вести пост, молиться. Однако ее не понимал муж и они часто конфликтовали. Результатом стало решение Матроны покинуть семью и пойти в монастырь служить Богу.
Что нельзя делать в праздник:
Очень плохой приметой считали отдать другим людям свою старую и не выстиранную одежду - якобы так можно отдать свое счастье в чужие руки, потерять его.
Также запрещалось в этот праздник заниматься тяжелым физическим трудом. Говорили, что в противном случае может последовать целая череда неудач и отвернется везение.
Нельзя было с кем-то ссориться, особенно с родными. Суеверные верили, что через ругань могли заболеть или выпасть зубы, или появится другое заболевание ротовой полости.
Считалось, что в эту дату девушкам нежелательно стричь волосы и краситься - иначе красота скоро померкнет.