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Грешно ли работать 22 ноября в день почтения памяти святой Матроны?

1:30:3911/22/2021,София Мальцева
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В праздник нельзя отказывать гостям, а наоборот – следует накрыть праздничный стол и угощать сладостями каждого желающего.

Матрена все больше стала уделять времени походам в храм. Фото: Pixabay.com

В православных храмах 22 ноября отмечается день памяти святой Матроны. По народной традиции 22 ноября зимние морозы вступают в силу. В храмах проводятся божественные службы в честь Матроны Царьградской. По поверью, святая Матрона помогает на небе зиме встать на ноги и зовет в помощь холод и мороз. Этим и объясняют привычную ветреную погоду на Матрону. Древние приметы в день Матроны говорят о погодных условиях, и пытаются предсказать, какой будет зима в следующем году.

Святая Матрона жила в Константинополе в пятом веке. Когда она стала совершеннолетней, то ее выдали замуж за богатого мужчину, с которым они жили недолго вместе. При этом Матрона родила ему дочь.

Однако Матрена все больше стала уделять времени походам в храм, где проводила достаточно времени в молитвах и беседах со священнослужителями. В храме святая поняла, что хочет посвятить всю свою оставшуюся жизнь Господу. Это стало причиной, почему она оставила семью. Матрона решила скрыться от мужа, поэтому ушла в мужской монастырь. Когда главный настоятель открыл ее тайну, то направил ее в другой город, где находился женский монастырь, а святая жила до конца своих дней.

В праздник нельзя отказывать гостям, а наоборот – следует накрыть праздничный стол и угощать сладостями каждого желающего.

К этому дню нужно приложить максимум усилий, чтобы подготовиться к зиме дрова, закрутки, заготовки и прочее. Иначе – мороз и холода будет донимать вам всю зиму.

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традициипраздникизапретыприметы Матрона Зимняя
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