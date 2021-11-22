Грешно ли работать 22 ноября в день почтения памяти святой Матроны?

В православных храмах 22 ноября отмечается день памяти святой Матроны. По народной традиции 22 ноября зимние морозы вступают в силу. В храмах проводятся божественные службы в честь Матроны Царьградской. По поверью, святая Матрона помогает на небе зиме встать на ноги и зовет в помощь холод и мороз. Этим и объясняют привычную ветреную погоду на Матрону. Древние приметы в день Матроны говорят о погодных условиях, и пытаются предсказать, какой будет зима в следующем году.
Святая Матрона жила в Константинополе в пятом веке. Когда она стала совершеннолетней, то ее выдали замуж за богатого мужчину, с которым они жили недолго вместе. При этом Матрона родила ему дочь.
Однако Матрена все больше стала уделять времени походам в храм, где проводила достаточно времени в молитвах и беседах со священнослужителями. В храме святая поняла, что хочет посвятить всю свою оставшуюся жизнь Господу. Это стало причиной, почему она оставила семью. Матрона решила скрыться от мужа, поэтому ушла в мужской монастырь. Когда главный настоятель открыл ее тайну, то направил ее в другой город, где находился женский монастырь, а святая жила до конца своих дней.
В праздник нельзя отказывать гостям, а наоборот – следует накрыть праздничный стол и угощать сладостями каждого желающего.
К этому дню нужно приложить максимум усилий, чтобы подготовиться к зиме дрова, закрутки, заготовки и прочее. Иначе – мороз и холода будет донимать вам всю зиму.